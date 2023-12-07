Baza: сотни получивших российский паспорт граждан отправили в армию

Более 350 уроженцев других стран, недавно получивших российское гражданство, уже отправлены на службу в армию, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники.
В последнее время регулярно сообщалось о массовых "облавах" сотрудников полиции, военкоматов и Следственного комитета на подмосковные склады, стройки и офисы фирм в поисках тех граждан, кто получил гражданство, но не встал на воинский учет. Задержанных доставляли в отделения полиции, а затем передавали в военкоматы.
- Российские власти активно пытаются привлечь к участию в войне с Украиной мигрантов, получивших российское гражданство. Об "облавах" на них сообщалось в разных регионах России, включая Санкт-Петербург и Москву. Мигрантов задерживают даже в мечетях и ставят на воинский учёт, предлагая при этом заключать контракты на службу в армию и угрожая наказанием в случае отказа.
- В свою очередь Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства тех, кто не желает принимать участие в войне. Такие же призывы звучат и от ряда политиков.
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