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Российская провинция погружается в жесткий топливный кризис, а рекордные 56 регионов страны столкнулись с дефицитом бюджета и урезанием зарплат учителям и врачам. На этом фоне, сообщает издание Bloomberg, Кремль планирует добавить на войну еще 4–5 триллионов рублей.

Депутат-единорос и замгендиректора предприятия "Белореченское" из Иркутской попросил региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего или нет, или его отправляют в западные регионы страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню, если решить вопрос не удастся будущая уборочная кампания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.

Экономист Дмитрий Некрасов говорит, что с продовольственным кризисом уже столкнулись прифронтовые регионы, но остальным проблемы с продуктами из-за нехватки бензина пока не грозит:

– Откуда правительство может взять дополнительные деньги на войну?

– Как обычно займет у банков. В прошлом году Правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало, занимало. По прошлому году чистые заимствования, минус погашения по-моему 5,6 триллиона рублей.

– В 56 регионах России дефицит бюджета, может ли Москва как-то решить эту проблему?

– Провинции придётся сокращать расходы, тут как бы вопросов нет. Отдельные региональные бюджеты находятся находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И, самое главное, у них как раз нет возможности заимствований. Ну, по крайней мере такой как у федералов, потому что ну им никто в здравом уме денег не даст сейчас. Уже не первый год, происходит болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но с другой стороны, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет процедуры банкротства регионов, как в Штатах И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ее дефолт не допустили, денег дали, но эти деньги связывали условиям жёсткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятно, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Примерно также происходит санация регионов в России.

– А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?

– Во-первых, на них повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральная ответственность, например, выплаты военным при подписании контракта. Плюс, много другой социалки на военных. Все повышения налогов, которые были последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Это два главных фактора, но и в каждом конкретном регионе могут быть отдельные факторы. В прошлом году в нефтяных регионах был фактор падения нефтяных цен, например, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. А глобальные эти два фактора, которые я назвал.