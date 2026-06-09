Налоговая палка. О чем молчит министр финансов Силуанов

После оптимистичного выступления министра финансов РФ Антона Силуанова на питерском форуме возникло ощущение, что в мае бюджет наконец был исполнен с профицитом. Однако это не так: дыра продолжила расширяться, хотя процесс и замедлился. Доходы пяти месяцев вышли в символический плюс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне 17-процентного роста расходов из-за продолжения войны.

Министерство финансов опубликовало предварительные данные по исполнению федерального бюджета за первые 5 месяцев текущего года. Первое, что бросается в глаза в этом отчете – дефицит в мае продолжил расти. И это, мягко говоря, удивительно. Особенно после той уверенности, которой буквально сочился на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов, говоря о росте налоговых поступлений после двух подряд лет повышения налогов: "Налог на добавленную стоимость [собираемость] растет больше плана. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы увидим бóльшие цифры роста, чем изначально планировали с учетом корректировки прогнозов. Это раз. И второе, о чем это говорит: несмотря на два пакета налоговых изменений – налоги-то растут – были риски того, что мы можем там где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют".

Из сказанного можно сделать только один вывод: с ненефтегазовыми доходами в мае у Минфина все сложилось неплохо. Про нефтегазовые и говорить нечего – платились они, исходя из апрельских 94 с копейками долларов за баррель. О лучшем и мечтать не приходится. К тому же май – это далеко не начало года, когда, по сложившейся уже традиции, министр финансов объясняет дефицит авансированием государственного заказа, в рамках которого производится известно что. Все авансы выдаются в январе-феврале, а к маю обычно финансовое ведомство сокращает дефицит, чтобы потом, в ноябре-декабре, была возможность снова вылезти в минус на окончательном исполнении годовых обязательств государства, прописанных в законе о бюджете. Что же касается других расходов, не связанных с авансированием производства или закупкой известно чего, то Минфин с первых месяцев текущего года их старательно "приоритезирует", что уже сказалось на физическом состоянии транспортной и коммунальной инфраструктуры и финансовом состоянии компаний, которые эту инфраструктуру поддерживают.

"Дыра" за пять месяцев достигла 6 триллионов

И вот после всего этого – снова дефицит. Пусть относительно небольшой – чуть больше 110 миллиардов. Но во-первых, показателен сам факт, а во-вторых "дыра" за пять месяцев достигла 6 триллионов. При этом доходы первых пяти месяцев действительно (впервые с начала года) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года. Не так, как можно было подумать, слушая министра финансов, а на скромные 0,3%. Зато уж "приоритезируемые" расходы подскочили к прошлогодним на 17%. Причем государственные закупки по сравнению с 2025 (тоже, к слову, военным) годом выросли в полтора раза (на 49,5%). И отрыв бюджетных расходов от показателей 2025 года ускоряется: по результатам апреля превышение над прошлогодними цифрами было 15,7% против нынешних 17%.

Что же до уверенности главы финансового ведомства, что с повышением налогов палку они не перегнули, то разделяют ее отнюдь не все, в том числе и в России. На "Деловом завтраке Сбера" провели опрос о том, что сегодня мешает развитию бизнеса. 29% присутствовавших в зале и 55% зрителей трансляции выбрали вариант "Задушили налогами, работать невозможно".

А прокомментировал это вице-спикер Госдумы (тоже, к слову, голосовавший за повышение налогов) Александр Жуков: "Я думаю, что все обратили внимание, что при первом опросе мнение зала сильно разделилось с мнением телеаудитории. Если здесь на первом месте были вопросы, связанные с кредитной ставкой, то там были налоги. Потому что здесь крупный бизнес сидит, а смотрит нас в основном малый и средний, как я понимаю. Сегодня об этом ничего не было сказано. На сессии, посвященной финансам и экономике, Силуанов сказал, что еще месяц назад "нам показалось, что мы перегнули палку с повышением НДИ и снижением порога по уплате НДС для малого и среднего бизнеса". На мой взгляд, это самый серьезный вопрос. Но он сказал, что прошел месяц, и "мы считаем, что палку не перегнули". На самом деле все опросы показывают, что это решение было слишком жестким и привело к банкротству, уходу из бизнеса, уходу "в тень" малого и среднего бизнеса. Сейчас правительство в качестве одной из задач ставит обеление экономики. Но задайте вопрос предпринимателям, можно ли с помощью повышения налогов добиться обеления экономики. Я думаю, что ответ 90% будет "нет"".

Военные расходы никто не обсуждает

Любопытно, конечно, что военные расходы, для финансирования которых приходится повышать налоги (а потом спорить, перегнули с этим палку или еще нет), никто не обсуждает. Это данность, предопределенная свыше. И именно поэтому дискуссия теряет всякий смысл. Ведь даже если не перегнули палку сегодня, придется перегнуть завтра – война-то продолжается.