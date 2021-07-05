Беларусь потребовала от России выдать певицу Анжелику Агурбаш

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила дело против певицы Анжелики Агурбаш, добилась ее заочного ареста и потребовала от российских властей экстрадировать ее. В мае 2021 года ведомство начало расследование по статьям о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ).

С августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, "направленные на возбуждение социальной вражды" против беларуских силовиков, чиновников и "представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь". Также Агурбаш, по версии Генпрокуратуры Беларуси, публиковала вместе с "неустановленными лицами" посты, в которых оскорбляла Александра Лукашенко и обвиняла его "в совершении особо тяжких преступлений".

Певица поддерживает протестующих в Беларуси с августа 2020 года, когда в стране прошли президентские выборы. 2 июля Агурбаш опубликовала видеообращение, в котором рассказывала, что Лукашенко "захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого". "Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовные дела по двум статьям, объявив меня в розыск, потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1 Минска", — рассказала певица.

Артистка участвовала в акциях протеста против режима Лукашенко у посольства Беларуси в Москве после выборов летом 2020 года. Она также подписала письмо с требованием повторных выборов президента Беларуси и прекращения репрессий.

"Посмотрите, что сейчас происходит во всех городах Беларуси: и в больших, и в маленьких. Люди выходят на мирные марши протеста. В первую очередь они сейчас выходят на мирные марши протеста против агрессии, против террора, против насилия, против репрессий. Люди хотят всего лишь достойно существовать и жить в своей стране, достойно и уверенно себя чувствовать, чувствовать себя защищенными. Посмотрите, ходят по улицам наших городов какие-то неопознанные объекты – без опознавательных знаков, без удостоверений, арестовывают людей ни за что ни про что, причем массово, серьезно, всех снимают на видеокамеры. Конечно, все сейчас живут в каком-то смысле в страхе. Александр Григорьевич Лукашенко сегодня губит свой народ. Он по-настоящему его губит. Причем губит лучших его представителей", — говорила Агурбаш в октябре 2020 года.