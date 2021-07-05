Путин выпал из времени?

2 июля Владимир Путин подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Обновленную версия "стратегии» подготовлена Советом Безопасности во главе с матерым чекистом Николаем Патрушевым. Это своего рода Программа Консервативной партией старых силовиков (КПСС-2) России предписан антизападный курс, изоляционизм, защита пресловутых традиционных ценностей, борьба с вестернизацией. Особенно радует в длинном списке «приоритет духовного над материальным»: видимо власти считают, что платить сполна за труд нужно не всем и постоянно повышать налоги, эту меру уже обсуждает правительство.

Оппозиционная партия «Яблоко» 3-4 июля провела съезд, выдвинув депутатов на выборы в Госдуму. В программе говорится: «Мы требуем освободить всех политических заключенных, отказаться от войн, выступаем за мир и ключевые реформы: политическую, судебную, избирательную, антимонопольную, антикоррупционную, за реформы в здравоохранении и образовании». Жизнеспособна ли в путинской России альтернатива КПСС-2. Обсуждают член Политкомитета «Яблока» Лев Шлосберг и политолог Константин Калачев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в эфире 5 июля в 19:05