Беларусь считает, что Запад не хочет расследовать инцидент с Ryanair

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Запад проявляет нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair, так как результаты будут не в его пользу. Об этом сообщает из Минска корреспондент агентства ТАСС.

По словам главы МИД Беларуси ни Польша, ни Литва до сих пор не передали Минску или Международной организации гражданской авиации (ICAO) материалы, связанные с разговорами экипажа с аэропортами этих стран, что необходимо.

"Они говорят, что якобы Беларусь не соблюдает принципы верховенства права. Где здесь в данной ситуации мы видим хотя бы на йоту желание западных стран действовать согласно с этими принципами? Никакого желания нет", приводит ТАСС высказывания Владимира Макея.

Министр иностранных дел Беларуси отметил, что на недавней встрече с главами западных дипломатических миссий в Минске белорусская сторона предоставила все материалы, продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству по расследованию инцидента.

К настоящему времени об инциденте изветно, что 23 мая 2021 года авиалайнер Boeing 737 ирландской авиакомпании Ryanair, выполнял международный регулярный пассажирский рейс по маршруту Афины — Вильнюс. Через через несколько минут после входа в воздушное пространство Беларуси пилотам от местного диспетчера поступило сообщение, что по сведениям спецслужб Белоруссии, лайнер заминирован. За несколько минут до выхода из воздушного пространства Беларуси самолёт был развёрнут и в сопровождении белорусского истребителя направлен в национальный аэропорт "Минск". После приземления опергруппа КГБ Белоруссии задержала двух пассажиров: оппозиционного белорусского деятеля Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу. Информация о минировании не подтвердилась.

Министр транспорта Ирландии Имон Райан, участвовавший 27 мая в заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО), заявил о необходимости проведения независимого расследования инцидента с самолётом. В тот же день стало известно, что ИКАО согласилась открыть такое расследование. Об этом сообщила 27 мая ирландская газета The Irish Times.

Ожидается, что ИКАО должна представить предварительный отчёт о выводах следствия к 25 июня этого года.