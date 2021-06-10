Европарламент призвал ужесточить санкции против властей Беларуси

Европарламент в четверг одобрил резолюцию с призывом ужесточить санкции против официального Минска.

За принятие резолюции проголосовали 626 депутатов, 16 были против, воздержались – 36. Резолюции Европарламента не обязательны к исполнению – это рекомендации для стран ЕС.

Европарламент, в частности, призвал Европейский совет как можно скорее расширить списки лиц и организаций, подпадающих под санкции ЕС, включив в них физических и юридических лиц, которые причастны к принудительной посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и задержанию оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Также предлагается принять четвёртый пакет санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и распространение репрессий в Беларуси, а также начать работу над следующим пакетом санкций. Санкции должны распространяться на тех, кто занимается пропагандой режима Александра Лукашенко, дезинформацией и разжиганием ненависти. В число таких лиц, по мнению депутатов, входит Марат Марков, чей разговор с заключённым Романом Протасевичем был показан на белорусском государственном канале ОНТ.

Европарламент призывает все страны ЕС отказаться от любой финансовой поддержки белорусского режима и, следовательно, отказаться от любых новых кредитных линий белорусским банкам, а также прекратить любые инвестиции в инфраструктурные проекты или экономические предприятия в Беларуси. Европейским финансовым учреждениям предлагается запретить покупать облигации или другие финансовые инструменты правительства Беларуси.

Рекомендуется также незамедлительно принять и ввести в действие экономические санкции против государственных и частных компаний, контролируемых режимом или тесно связанных с бизнес-интересами режима, а также тех, кто увольнял своих сотрудников за участие в забастовках или протестах.

Европарламент призывает к секторальным санкциям против нефтяной и калийной промышленности, металлургической и деревообрабатывающей промышленности. Помимо этого, предлагается рассмотреть возможность временного отключения Беларуси от платежной системы SWIFT.

Странам ЕС рекомендуется усилить борьбу с контрабандой сигарет из Беларуси в Европейский союз, так как доходы от этого идут на финансирование режима Лукашенко.

В резолюции также есть призыв приостановить участие белорусских федераций в международных спортивных организациях и спортивных мероприятиях, включая чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры в Токио. Европарламент призывает УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отобрать у Белорусской государственной телерадиокомпании права на трансляцию чемпионата Европы по футболу и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат".

В заявлении также говорится, что Европарламент глубоко обеспокоен поддержкой режима Александра Лукашенко со стороны России, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество между спецслужбами двух стран. Согласно резолюции, необходимо провести расследование инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и изучить возможную роль России в "террористических актах, совершённых белорусским режимом". При этом любой гражданин России, прямо или косвенно участвовавший в этом, должен подпадать под санкции ЕС.