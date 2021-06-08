Западные дипломаты рассчитывают на возвращение своих коллег в Минск

Дипломаты из западных стран заявили о нарастании кризиса в Беларуси, связанного с преследованием оппозиции, давлением на СМИ, членов гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины.
Об этом говорится в сообщении представительства Европейского Союза в Беларуси по итогам встречи во вторник министра иностранных дел страны Владимира Макея с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, а также руководителями посольств США, Великобритании, Японии и Швейцарии.
Зарубежные дипломаты "воспользовались случаем, чтобы напомнить о позиции своих правительств в отношении ситуации в Беларуси и о имеющихся средствах достижения мирного разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается на протяжении последнего года", отмечается на странице представительства Евросоюза в Фейсбуке.
Собеседники призвали белорусское руководство в лице Владимира Макея немедленно прекратить преследование тех, кто участвует в демократическом движении, а также независимых СМИ, прекратить произвольные задержание, пытки, освободить и реабилитировать всех политзаключенных и, как подчёркивается, несправедливо задержанных.
Главы миссий, среди прочего, также выразили надежду, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.
- ЕС, США, Канада и ряд других стран отказались признать Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Беларуси после выборов в августе прошлого года. В отношении Лукашенко и ряда высокопоставленных чиновников из его окружения были введены санкции за фальсификацию результатов выборов и жёсткие разгоны участников массовых протестов.
- За время выступлений были арестованы более 33—х тысяч человек. Многие оппозиционные лидеры либо в тюрьме, либо были вынуждены покинуть страну. Несколько человек с августа 2020 года были убиты. Правозащитники заявляют, что располагают свидетельствами издевательств над некоторыми задержанными в местах заключения.
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