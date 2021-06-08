Западные дипломаты рассчитывают на возвращение своих коллег в Минск

Дипломаты из западных стран заявили о нарастании кризиса в Беларуси, связанного с преследованием оппозиции, давлением на СМИ, членов гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины.

Об этом говорится в сообщении представительства Европейского Союза в Беларуси по итогам встречи во вторник министра иностранных дел страны Владимира Макея с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, а также руководителями посольств США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Зарубежные дипломаты "воспользовались случаем, чтобы напомнить о позиции своих правительств в отношении ситуации в Беларуси и о имеющихся средствах достижения мирного разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается на протяжении последнего года", отмечается на странице представительства Евросоюза в Фейсбуке.

Собеседники призвали белорусское руководство в лице Владимира Макея немедленно прекратить преследование тех, кто участвует в демократическом движении, а также независимых СМИ, прекратить произвольные задержание, пытки, освободить и реабилитировать всех политзаключенных и, как подчёркивается, несправедливо задержанных.

Главы миссий, среди прочего, также выразили надежду, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.