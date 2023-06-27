"Беларускі Гаюн": самолет Пригожина приземлился под Минском

Бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, которым, как утверждается, пользуется глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском 27 июня в 07:40 утра . Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности на территории страны.

18 минут спустя там же приземлился ещё один частный самолёт с регистрационным номером RA-02878, который ранее, как утверждается, вылетел из Санкт-Петербурга.

Накануне "Важные истории" и OCCRP сообщали, что самолёт Embraer, которым ранее пользовался Пригожин, днем 25 июня, вылетел из Петербурга на юго-восток, отключил транспондер над Фролово в Волгоградской области, в 500 километрах от Ростова-на-Дону, а к вечеру вернулся обратно в Петербург.

Свой нынешний бортовой номер этот самолет, как пишут журналисты, получил в 2020 году — после того, как был зарегистрирован в России. До этого борт под номеромM-SAAN был зарегистрирован на острове Мэн, и им, как говорилось в расследовании "Новой газеты" и OCCRP, пользовался лично Пригожин. В 2019 году самолет попал под санкции США .

Ещё одним доказательством того, что этот борт использовал Пригожин, журналисты называют совпадение его маршрутов с весенними поездками основателя ЧВК "Вагнер", в ходе которых он был в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Последний раз Евгения Пригожина видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове. Тогда в сети было выложено видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" на автомобиле покидал Ростов-на-Дону.

Вчера днём глава ЧВК "Вагнер" впервые после окончания своего "марша справедливости" появился в своих телеграм-каналах и сделал 11-минутное заявление для прессы. Где и когда была сделана запись, неизвестно, как и нынешнее местонахождение самого Пригожина. О том, что сам Пригожин "уйдёт в Беларусь", ещё в субботу говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации мятежа.