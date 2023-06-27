"Беларускі Гаюн": самолет Пригожина приземлился под Минском

Бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, которым, как утверждается, пользуется глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском 27 июня в 07:40 утра . Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности на территории страны.
18 минут спустя там же приземлился ещё один частный самолёт с регистрационным номером RA-02878, который ранее, как утверждается, вылетел из Санкт-Петербурга.
Накануне "Важные истории" и OCCRP сообщали, что самолёт Embraer, которым ранее пользовался Пригожин, днем 25 июня, вылетел из Петербурга на юго-восток, отключил транспондер над Фролово в Волгоградской области, в 500 километрах от Ростова-на-Дону, а к вечеру вернулся обратно в Петербург.
Свой нынешний бортовой номер этот самолет, как пишут журналисты, получил в 2020 году — после того, как был зарегистрирован в России. До этого борт под номеромM-SAAN был зарегистрирован на острове Мэн, и им, как говорилось в расследовании "Новой газеты" и OCCRP, пользовался лично Пригожин. В 2019 году самолет попал под санкции США .
Ещё одним доказательством того, что этот борт использовал Пригожин, журналисты называют совпадение его маршрутов с весенними поездками основателя ЧВК "Вагнер", в ходе которых он был в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.
Последний раз Евгения Пригожина видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове. Тогда в сети было выложено видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" на автомобиле покидал Ростов-на-Дону.
Вчера днём глава ЧВК "Вагнер" впервые после окончания своего "марша справедливости" появился в своих телеграм-каналах и сделал 11-минутное заявление для прессы. Где и когда была сделана запись, неизвестно, как и нынешнее местонахождение самого Пригожина. О том, что сам Пригожин "уйдёт в Беларусь", ещё в субботу говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации мятежа.
- В пятницу, 23 июня, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам "Вагнера" ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России.
- За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж.
- К вечеру субботы после переговоров между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено.
- Накануне президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что бойцов ЧВК попытались использовать втёмную. При этом Путин поблагодарил наёмников, которые "приняли единственно правильное решение" и "остановились у последней черты". Он предложил им заключить контракт с Минобороны России, вернуться к родным или уйти в Беларусь.
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