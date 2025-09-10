Белгород подвергся атаке беспилотников, есть разрушения

Белгород утром 10 сентября подвергся атаке беспилотников. Сообщается о падении нескольких дронов или их обломков в центре города. По предварительным данным, ранен один человек.

Пострадало в том числе здание правительства Белгородской области, а также несколько частных и многоквартирных домов.

Один из беспилотников упал в районе центрального рынка.

В Белгороде и Белгородском районе после атаки беспилотников приостановили работу крупных торговых и развлекательных центров. Также были прерваны занятия в учебных заведениях.

Удары беспилотников наносились и по другим районам Белгородской области. В частности, в Грайворонском районе несколько населённых пунктов остались без света. Украинские военные атаки не комментировали.

Белгород, от которого до границы с Украиной несколько десятков километров, нередко подвергается ударам украинских беспилотников, а об ударах по Белгородской области сообщается практически ежедневно. С территории области наносятся удары по украинской Харьковской области.