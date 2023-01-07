"Белгород станет свободным". Протест в прифронтовом городе

Студент второго курса индустриального колледжа Белгорода Вадим Бурлаков вынужден скрываться от "эшников" и Z-патриотов. 8 октября он вышел на пикет в центр города с плакатом "Свободу и победу Украине. Нет могилизации". Активиста осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Одногруппники подвергли его травле за поддержку Украины, а в пабликах сторонников войны призвали наказать Вадима за протестную акцию. Личная страница студента в социальной сети "ВКонтакте", где он писал тесты на политические темы, была заблокирована по требованию прокуратуры. Активист покинул Белгород, но продолжает публиковать посты, осуждающие войну, в другой социальной сети. "Я не отступлю и буду говорить правду, несмотря на репрессии. Я боюсь за свое здоровье, за свою свободу, но будущее не должно быть таким, как сейчас. Я желаю победы и процветания Украине в 2023 году! Я верю, что победа и свобода близка! Украинцы, вы – сильный народ! Каждый день вы демонстрируете отвагу и бесстрашие, борьбу за свою свободу и веру в светлое и справедливое будущее! Белгород станет свободным и счастливым городом, в котором я родился!" – так Вадим Бурлаков поздравил своих подписчиков с Новым годом.

– Каким для вас стал день 24 февраля?

– С тех пор, как я прочитал предупреждения американской разведки о вторжении России в Украину, я понял, что будет война. 24 февраля стал для меня днем растерянности и тревоги. Я понял, что страдает Украина и жители Белгородской области тоже могут пострадать. Я почувствовал ненависть к войне. Я не хотел, чтобы она продолжалась на территории дружелюбной страны Украины и перешла через границу моей Белгородской области.

Молчать – это значит поддерживать ужас, который сейчас вытворяет Россия в чужой стране

– В какой момент вы начали поддерживать Украину?

– Когда началась война с Украиной, я был ребенком с промытыми пропагандой мозгами. Я задумался о том, что происходит вокруг, когда столкнулся с обычными проблемами в России: социальной несправедливостью, отсутствием свободы слова, недоступностью медицинской помощи, плохими дорогами, нищетой. Я задался вопросом, насколько верно нас информирует власть. Я начал изучать разные источники информации и думать своей головой. Я читал тексты, смотрел фотографии и видео независимых русскоязычных СМИ. Я посмотрел на мир по-другому, в частности, иначе я увидел происходящее в Украине. Я решил, что после совершеннолетия перееду в Украину, потому что она свободная и демократическая страна. Но за полгода до моего совершеннолетия Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

– Почему вы решили выйти на протестную акцию лишь в октябре?

– 8 октября я решил встать в пикет в Белгороде, потому что молчать – это значит поддерживать ужас, который сейчас вытворяет Россия в чужой стране. До совершеннолетия я не хотел принимать участия в протестных акциях, чтобы мои близкие не пострадали. В соответствии с российскими законами родители и опекуны отвечают за человека, пока ему не исполнится 18 лет. Но через 4 дня после того, как мне исполнилось 18, я вышел на пикет.

– Вы долго решались на протестную акцию в разгар войны в центре прифронтового города?

– Нисколечко не сомневался в том, что выражать свою позицию по важным вопросам – это долг каждого гражданина.

– Какой была реакция силовиков на ваш пикет?

Меня повели в туалет, нагнули головой над дыркой в кабинке и направили на меня пистолет

– Они задержали меня, отвели в кабинет. "Эшник" смотрел на меня звериным взглядом, ударил кулаком два раза в шкаф и заставил снять обувь и носки. Мне пришлось отдать телефон. Они спросили, зачем я смотрю карту вторжения России в Украину и черпаю информацию из независимых источников. Силовики называли меня предателем. Они повели меня в туалет, нагнули головой над дыркой в кабинке и направили на меня пистолет. Я испугался, я бы не перенес физической агрессии. Под этим давлением я подписал протокол, не читая его. "Эшники” там написали ложь, что за фотографию пикета мне заплатили. Они угрожали уголовным делом, говорили, что повесят на меня поджог военкомата и экстремизм. К бабушке и дедушке, с которыми я жил, "эшники" пришли с обыском и лазили в моем компьютере.

– Есть ли у вас родственники или друзья в Украине?

– Младшая сводная сестра, которую я очень люблю, украинка. Сейчас она бежала в Германию. Сестра присылает мне фотографии из Германии, как там красиво и хорошо. Она с семьей планирует вернуться в Харьков весной, несмотря на то что живет в Германии в безопасности и уюте.

– Какой была реакция горожан на ваш пикет в поддержку Украины?

– Один прохожий агрессивно выражал свое недовольство моим пикетом. Он кричал, что я враг народа, и желал мне умереть мучительной смертью. Другой прохожий выразил мне симпатию, дав пять. Большинство людей прошли мимо моего пикета, окинув меня холодным взглядом. Одногруппники присылали мне угрозы и оскорбительные карикатуры. Они возненавидели меня за пикет и мои посты в социальной сети в поддержку Украины. Одногруппники обещали, что, когда я вернусь в колледж, моя жизнь уже не будет прежней. Я ушел в академический отпуск и не знаю, как они исполнили бы свои угрозы. Я сообщил об угрозах куратору нашей группы, но это не привело к результату. Несколько ребят поддержали меня, но они предупредили, что я занимаюсь опасным делом.

В пабликах люди, поддерживающие войну, призывали найти меня и придушить

Мне после суда было страшно передвигаться по городу из-за большого общественного внимания к моему пикету. В пабликах люди, поддерживающие войну, призывали найти меня и придушить. Я боялся, что какой-нибудь Z-патриот увидит меня на улице и побьет. Я переехал в другой город 28 октября, чтобы избежать травли со стороны патриотично настроенных жителей Белгорода.

– У вас были проблемы с руководством колледжа из-за участия в протестной акции?

– 12 октября руководство колледжа начало на меня давить. Замдиректора вызвала меня на беседу, обозвала меня предателем и обвиняла в том, что своим пикетом я выступил против государственной идеологии нашего государства. Замдиректора сказала, что это мнение ФСБ, а она, замдиректора, теперь карательный орган, хуже ФСБ. Замдиректора потребовала, чтобы я присылал каждый вечер фотоотчет о моем местонахождении, иначе мои родители будут нести уголовную ответственность. Она настаивала на моем участии в патриотических мероприятиях, которые проходят в колледже. Я туда не ходил, потому что там только галиматья и пропаганда. Замдиректора сказала, что у нее из-за меня будут проблемы. Этот разговор я записал и выложил в интернете. После того, как я рассказал эту историю публично, мне позвонили из военкомата и потребовали, чтобы я приехал на медкомиссию. Я ответил, что никуда не поеду.

– Вы не жалеете, что вам пришлось прервать учебу из-за политики?

– Я хочу поменять направление обучения – перейти на факультет юриспруденции, мне интересно судебное администрирование. Но какое в целом может быть будущее профессиональное у человека, если его страна забирает людей на войну и могилизирует их?!

Я хочу быть гражданином цивилизованного мира. Я буду выплачивать репарации Украине, я тоже виноват

– В каких условиях вы сейчас живете?

– Сейчас я живу с многодетной семьей. Помогаю ей по хозяйству. Я не знаю, как долго эта семья будет держать меня у себя. Я с ними ни о чем, кроме бытовых вопросов, не разговариваю, но они на меня оказывают психологическое давление. Они говорят, мол, нельзя лезть в политику, и оскорбляют мое политическое мнение.

– Ваша семья вас сейчас поддерживает?

– С бабушкой у нас в политическом плане плохие отношения. Понятное дело, что у большинства граждан Империи Зла сознание промыто пропагандой. Бабушка ругает меня за гражданскую активность и требует, чтобы я все это прекратил. Я не понимаю бабушку: как она может поддерживать страну-агрессора?! Но я очень бабушку люблю, она меня тоже любит и помогает мне. Бабушка и дедушка воспитывали меня с 4 лет, и они мои самые близкие люди.

– Может быть, вам помогают друзья?

– Таких, кто за Украину и за мир, друзей не осталось. Белгородские оппозиционеры помогают мне справляться с трудностями и оказывают поддержку. Благодаря им я вышел на контакты правозащитников Евгения Соколова и Ильи Костюкова, которые представляли мои интересы в суде. Они продолжают обжаловать мой приговор и дают мне юридические консультации.

– Что вас заставляет, несмотря на угрозы и судебное преследование, продолжать публично поддерживать Украину?

– Совесть и честь не позволяют мне молчать. Я хочу быть гражданином свободного и цивилизованного мира. Я буду выплачивать репарации Украине, я тоже виноват.

– Каким образом вы получили представление о свободном и цивилизованном мире, если вы никогда не покидали Россию?

Я не верю в счастливое будущее России

– Человечество изобрело интернет. Он дает мне возможность увидеть всю прелесть и насыщенность свободы за пределами этой чудовищной страны. Это знание делает мою жизнь не такой уж плохой.

– В чем вы, 18-летний активист, можете быть виноваты перед Украиной?

– Мы все платим НДС за товары и продукты в России. Этот налог идет на войну с Украиной.

– Как, на ваш взгляд, белгородцы живут в городе, где сложно не заметить, что идет война?

– Такое впечатление, что большинство ничего не хочет замечать и думает, что со временем всё обойдется.

– Что вы планируете делать дальше?

– Я хочу уехать в нормальную демократическую страну, но у меня на данный момент нет такой возможности.

– Вы верите, что в России возможны перемены к лучшему?

– Я не верю в счастливое будущее России. Хочется, чтобы россияне задумались и перестали принимать участие в этой бессмысленной войне.