Село Новая Таволжанка в Белгородской области под контролем РДК

Село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области находится под контролем так называемого "Русского добровольческого корпуса". Главное управление разведки Украины сообщило, что там убит полковник российской армии Андрей Стэсев. Он командовал российской оперативной группировкой "Белгород".
О том, что "Русский добровольческий корпус" занял Новую Таволжанку, сообщили сами бойцы РДК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село. Он сказал, что в Таволжанке продолжают оставаться около 100 мирных жителей, не пожелавших эвакуироваться. Бойцы РДК, однако, заявляют, что мирных жителей в селе нет.
Командующий оперативной группировки "Белгород" полковник Андрей Стэсев ранее занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск России. Оперативные группировки могут состоять из служащих одного или нескольких родов войск. РДК и так называемый легион "Свобода России" опубликовали фотоснимки документов Стэсева, предположительно, изъятые с его мёртвого тела.
Минобороны России подтвердило, что две диверсионные группы с территории Украины накануне пытались зайти в Новую Таволжанку, но они, как утверждается, "были уничтожены ударами авиации и артиллерии", причём были убиты более 10 человек.
Независимо подтвердить сообщения сторон в условиях боевых действий затруднительно.
- "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", которые взяли на себя ответственность за "рейды" в Белгородской области - вооружённые формирования, состоящие из российских граждан и выступающие на стороне Украины. Украинское командование не подтверждает, что эти боевые части напрямую подчиняются ему.
- В последнее время белгородские власти сообщают почти каждый день об обстрелах приграничных округов. 1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. Власти Белгородской области призывают жителей приграничных районов эвакуироваться в более безопасные места, в Белгороде открыты пункты временного размещения переселенцев.
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