Село Новая Таволжанка в Белгородской области под контролем РДК

Село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области находится под контролем так называемого "Русского добровольческого корпуса". Главное управление разведки Украины сообщило, что там убит полковник российской армии Андрей Стэсев. Он командовал российской оперативной группировкой "Белгород".

О том, что "Русский добровольческий корпус" занял Новую Таволжанку, сообщили сами бойцы РДК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село. Он сказал, что в Таволжанке продолжают оставаться около 100 мирных жителей, не пожелавших эвакуироваться. Бойцы РДК, однако, заявляют, что мирных жителей в селе нет.

Командующий оперативной группировки "Белгород" полковник Андрей Стэсев ранее занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск России. Оперативные группировки могут состоять из служащих одного или нескольких родов войск. РДК и так называемый легион "Свобода России" опубликовали фотоснимки документов Стэсева, предположительно, изъятые с его мёртвого тела.

Минобороны России подтвердило, что две диверсионные группы с территории Украины накануне пытались зайти в Новую Таволжанку, но они, как утверждается, "были уничтожены ударами авиации и артиллерии", причём были убиты более 10 человек.

Независимо подтвердить сообщения сторон в условиях боевых действий затруднительно.