Белгородский губернатор заявил об обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области вновь сообщил об обстреле одного из сёл, как он утверждает, со стороны Украины. По словам Вячеслава Гладкова, было обстреляно село Головчино. Пострадала одна местная жительница, есть разрушения.

В соцсетях появляются фотографии села после обстрела.

Украинская сторона сообщения Гладкова пока не прокомментировала.

Село Головчино находится примерно в 11 километрах от российско-украинской границы.

Последний раз белгородские власти сообщали об обстрелах со стороны Украины 14 апреля. Тогда под них, по словам губернатора региона, попали села Журавлевка и Сподарюшино, никто не пострадал. 15 апреля жители Белгорода сообщали о работе ПВО над городом. Власти не комментировали эту информацию.

С начала так называемой "специальной военной операции" на приграничных с Украиной территориях Белгородской области было зафиксировано более десяти инцидентов. 1 апреля в Белгороде произошёл пожар на заводе "Роснефти". Гладков тогда заявил, что по объекту был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны. Киев заявил, что не имеет отношения к случившемуся.

Власти Брянской области – другого приграничного с Украиной российского региона – также сообщали об обстреле посёлка Климово и семи пострадавших жителях. Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле украинских военных. В Киеве заявили, что это провокация российской армии.

С 11 апреля в регионах, граничащих с Украиной, в том числе в Белгородской области, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Минобороны России пригрозило ударами по "центрам принятия решений" , в том числе в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат совершать диверсии в России.