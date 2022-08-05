Bellingcat опознала россиянина, который мог пытать украинского пленного

Расследователи Bellingcat и The Insider идентифицировали российских военных, которые могли пытать и казнить украинского пленного. Удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона "Ахмат". С одним из них журналистам удалось поговорить; свою причастность к преступлению он отрицает.

На видео, которое появилось в социальных сетях 28 июля, показано, как российские военные истязают связанного украинского пленного, отрезают ему гениталии, а потом убивают выстрелом в голову. Лица военных на видео не видны, но расследователям удалось опознать их по характерным деталям одежды и другим попавшим в кадр приметам. На основании данных из открытых источников они предполагают, что россияне на видео - бойцы батальона "Ахмат", сформированного в Чечне, однако в состав батальона входят не только жители Чечни. Один из них опознан как уроженец Тувы Очур-Суге Монгуш.

Журналистам The Insider удалось связаться с Монгушем. В телефонном разговоре он отрицал, что принимал участие в пытках, а видео назвал сфабрикованным. Однако он признал, что на других видео с участием батальона "Ахмат", снятых на территории комбината "Азот" в Северодонецке, действительно он. Проанализировав кадры, расследователи пришли к выводу, что Монгуш на видео с "Азота" и человек, участвовавший в пытках и убийстве военнопленного - одно и то же лицо.