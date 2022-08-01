Приглашение на казнь. Что на самом деле случилось в Еленовке?

Россия и Украина продолжают заочный спор о причинах гибели 53 украинских военнопленных в исправительной колонии в Еленовке, на оккупированной Россией территории Донецкой области Украины. Данные из открытых источников опровергают версию об украинском ракетном ударе, в котором Москва обвиняет Киев.

О взрыве в одном из зданий в колонии в Еленовке, которая используется для содержания украинских пленных еще с 2014 года, стало известно 29 июля. Российские государственные СМИ, а затем и журналисты Reuters показали кадры разрушенного здания – утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей на стоящих в ряд двухэтажных нарах.

Министерство обороны России утверждает, что украинские пленные, большинство из которых были доставлены в Еленовку с мариупольского завода "Азовсталь", погибли в результате украинского ракетного удара из американской ракетной системы залпового огня HIMARS. Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявляет, что украинская армия не наносила ракетных ударов по Еленовке. Сначала украинская сторона обвинила в таком ударе Россию, затем версия изменилась: 31 июля советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что украинские пленные погибли в результате термобарического взрыва, произошедшего внутри помещения.

HIMARS или "Шмель"?

В подтверждение версии об украинском ракетном ударе из установки HIMARS российские СМИ показали видео с якобы найденными на месте событий фрагментами ракеты – однако, у этого доказательства есть один существенный изъян: обломки могли быть привезены на место событий из другого места (ранее российские военные уже проделывали этот трюк с обломками сбитого украинского беспилотника "Байрактар"). Власти самопровозглашенных "народных республик" Донбасса уже демонстрировали детали ракет, выпущенных из установок HIMARS по своим складам боеприпасов. Более того, 29 июля российское агентство РИА "Новости" использовало кадры с теми же фрагментами ракеты, которые потом были показаны как фрагменты из Еленовки, для иллюстрации новости о якобы ракетном ударе из HIMARS по железной дороге в Запорожской области.

Исключить вероятность применения ракет, выпущенных из установки HIMARS или ее гусеничного аналога M270, который также уже используются Украиной, позволяют опубликованные российскими СМИ видео разрушений и спутниковые снимки. На видеозаписях нет воронки, которую всегда оставляет ракета, зато заметны следы пожара внутри здания – что нехарактерно для ракет с осколочно-фугасной боеголовкой, используемых Украиной с установками HIMARS. Снимки из космоса показывают, что повреждения получил только ангар, в котором содержались пленные, все остальные строения на территории колонии остались нетронутыми. На аналогичных снимках последствий других ударов из установок HIMARS хорошо видно, что управляемые осколочно-фугасные снаряды наносят гораздо больший ущерб зданиям, практически стирая их с лица земли (хотя часть разрушений, очевидно, вызвана в этих случаях детонирующими боеприпасами).

Колония в Еленовке до и после событий 29 июля:

Склад боеприпасов в Иловайске: до и после удара из ракетной установки HIMARS:

Что касается версии о российской провокации и фактической казни пленных с "Азовстали" с использованием компактных термобарических зарядов, то первым 30 июля ее высказал независимый военный эксперт, бывший офицер итальянской армии Томас Тейнер (в начале июня он рассказывал в интервью Радио Свобода об особенностях различных боеприпасов, используемых вместе с установками HIMARS и M270). Тейнер отмечает, что даже при ударах из HIMARS по российским военным целям, которые не являлись складами боеприпасов, здания, на которые приходился удар, как минимум частично разрушались. Он приводит в пример удар по штабу российских военных в Стаханове (оккупированная часть Луганской области Украины) 23 июля: на видео и фото видны разрушения, несравнимые с картинкой из Еленовки, более того, ни на одном кадре нет никаких следов пожара – как и должно быть в случае использования ракеты с осколочно-фугасной боеголовкой, наносящей разрушения за счет ударной волны.

Тейнер считает, что ангар, в котором спали пленные, был обстрелян из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или его преемника, малогабаритного реактивного огнемета МРО-А. Эксперт отмечает, что в открытых источниках есть множество свидетельств использования обеих моделей огнеметов войсками "ДНР" начиная с 2014 года.

Через несколько часов выводы Томаса Тейнера о вероятном использовании в Еленовке термобарических снарядов, выпущенных из "Шмеля" или его аналога, повторило волонтерское сообщество InformNapalm, а на следующий день об этом как об основной версии случившегося написал советник Зеленского Михаил Подоляк.

Версию об использовании огнемета (вероятнее всего, для убийства украинских пленных понадобилось как минимум несколько выстрелов из него) подтверждают и видео последствий удара из "Шмеля", опубликованные на YouTube – на них видны такие же следы огня, как на фото и видео из Еленовки. Кроме того, на эти кадры дают представление о силе взрывной волны компактного термобарического снаряда, которой недостаточно для того, чтобы разрушить стены, но могло хватить для повреждения легкой металлической крыши ангара с пленными в Еленовке.

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной "Волына") стал свидетелем взрыва в Еленовке, находясь в соседнем бараке. Интервью с ним публикуют российские телеграм-каналы. Описание событий в изложении Волынского также соответствует термобарическому взрыву: "Из нашего барака было видно желтый свет, разрыв". О том, что в помещении ангара сразу после взрыва возник пожар, говорят в интервью российским СМИ и находившиеся непосредственно в нем выжившие украинские военные.

Наконец, сомневаться в правдоподобности российской версии заставляет тот факт, что при взрыве погибли или были ранены только военнопленные, а ни один из охранников колонии, как говорят представители "ДНР", не пострадал. Стоит отметить, что согласно источникам "Украинской правды", часть пленных перевели в новый барак, где они погибли, всего за несколько дней до этого. OSINT-исследователь Александр Оливер изучил несколько видео из колонии в Еленовке, снятых до 29 июля – на всех записях пленные показаны непосредственно на территории колонии, а не прилегающей к ней промзоны, где находился ангар, в котором произошел взрыв и пожар.

"Хуже, чем Азовсталь"

Российские и украинские СМИ не сходятся и в вопросе о том, в каких условиях содержались в Еленовке пленные. ТАСС показывает интервью раненого при взрыве и пожаре 29 июля украинского военного военнослужащего Артема Зуброва, который утверждает: пытки в колонии отсутствовали, рукоприкладства не было, а кормили их три раза в день. Другой военнопленный рассказал журналисту агентства, что всем пострадавшим сразу же оказали медицинскую помощь, назвав условия пребывания в больнице "великолепными". Ранее Генштаб вооруженных сил Украины заявил, что целью убийства пленных в Еленовке было именно сокрытие следов их пыток.

Телеканал "Настоящее время" поговорил с женами нескольких украинских солдат, содержащихся в Еленовке. Их имен нет в списке погибших, опубликованном российским министерством обороны. По словам этих женщин, их мужья и родственники других пленных рассказывали совсем о другом положении дел, хотя прямых подтверждений информации о пытках у них нет:

"У нас есть чат родственников тех, кто вышел из "Азовстали" и сейчас находятся в плену. Мы, соответственно, общаемся друг с другом и передаем информацию. Конкретно мне о моих родственниках, о моем муже никто ничего не говорил. Просто говорили в общем, какое отношение к ним: они там все истощенные, худые, их кормят два раза в день, и то, там такие порции, такая еда, что это сложно назвать едой. Им дают воду с речки, личной гигиены там нет, им дают купаться, по-моему, раз в две недели. Это то, что передавалось в чате. Вот такая информация у нас была. Мы могли наблюдать в интервью парней, которых удалось обменять, какое было отношение к ним, что морально их подавляли. Я точно не могу сказать, были там над ними какие-то пытки, потому не подтверждал такой информации никто. Но то, что было моральное давление на них, это было", – говорит Анастасия, жена попавшего в плен на "Азовстали" военного.

29 июня стало известно о самом крупном с начала российского вторжения в Украину обмене пленными между воюющими сторонами. По сообщению Министерства обороны Украины, из 144 вернувшихся из российского плена военных 95 были защитниками Мариуполя, захваченными на заводе "Азовсталь". Эта новость вызвала бурю негодования в российских ультра-патриотических кругах, представители которых требовали трибунала и казни для украинских солдат, прежде всего – для представителей полка "Азов", которых в России считают "неонацистским". По одной из версий украинских комментаторов, события в Еленовке могли быть де-факто внесудебной казнью "азовцев", призванной избежать их возвращения в Украину в результате очередного обмена.

Несмотря на произошедшую трагедию, родственники украинских пленных солдат, содержащихся в колонии в Еленовке, по-прежнему рассчитывают увидеть их живыми, – говорит в интервью "Настоящему времени" Анастасия:

"Мы сейчас живем только верой, надеждой, какими-то планами и воспоминаниями. Существуем просто, потому что наши самые близкие люди сейчас находятся в самых ужасных условиях. Мы думали, что хуже "Азовстали" уже ничего не может быть, но то, что произошло вчера, показало, что может быть хуже, чем "Азовсталь".

Единственное, в чем Украина и Россия пока сходятся – по крайней мере, на словах – это необходимость международного расследования событий в Еленовке 29 июля. Украина потребовала допустить в Еленовку представителей ООН и Международного "Красного Креста", Министерство обороны России заявило, что направило этим организациям соответствующее приглашение, однако, как минимум в "Красном Кресте" по состоянию на 31 июля сообщили, что не получали от России разрешения на посещение колонии.