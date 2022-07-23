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HRW выпустила доклад о пытках в оккупированных районах юга Украины

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила российскую армию в пытках военнопленных и гражданских лиц в южных регионах Украины - на оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

Правозащитники ссылаются на свидетельства десятков людей. По их рассказам установлено более 40 случаев, когда российские военные могли иметь отношение либо к исчезновениям мирных жителей, либо к их необоснованным задержаниям.

Human Rights Watch отмечает, что некоторые узники не имели контактов с внешним миром, многие подвергались пыткам. Также правозащитники задокументировали пытки трёх военнопленных, двое из которых умерли.

"Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в бездну страха и дикого беззакония", - заявила старший эксперт правозащитной группы по Украине Юлия Горбунова. Она упомянула пытки, бесчеловечное обращение, незаконные задержания, говоря о возможных военных преступлениях. "Российские власти должны немедленно положить конец таким нарушениям и осознать, что они могут и будут привлечены за это к ответственности", - подчеркнула Юлия Горбунова.

Среди людей, которых задерживали и пытали, были, в частности, организаторы и участники антироссийских протестов, журналисты, местные чиновники, обращает внимание "Медуза" в сообщении о докладе Human Rights Watch.

Российские власти отрицают причастность своих военных к преступлениям в Украине. В частности, комментируя обвинения в убийствах в Буче и других населённых пунктах в Киевской области, они заявляли, что это "постановка", либо речь идёт о реальных расправах, но ответственность за них несут украинские военные. О реакции российской стороны на опубликованный 22 июля доклад HRW не сообщается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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