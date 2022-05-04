Белорусская армия начала внезапную проверку сил реагирования, сообщило министерство обороны страны. Воинским частям и подразделениям предстоит прийти в боевую готовность, совершить марш и выполнить по прибытии учебно-боевые задачи. В ходе проверки запланировано перемещение значительного количества военной техники, говорится в официальном сообщении.

Белорусское министерство утверждает, что действия военных не угрозы соседним странам. Однако манёвры проходят на фоне войны в соседней Украине. В ходе российского вторжения одна из группировок войск РФ вела наступление с белорусской территории.

Украинская сторона также неоднократно заявляла о налётах российской авиации, базирующейся на белорусских аэродромах, и о нанесении оттуда ракетных ударов по целям в северной части Украины.

После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.