Белорусский министр образования Игорь Карпенко заявил, что частные детские сады и школы стали в стране "опорными точками цветной революции". Их сотрудники и руководители "оказались в деструктивных организациях". Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Заявление Карпенко прозвучало на заседании Республиканского педагогического совета. По словам министра, лицензирование учебных заведений в стране будет ужесточено. Претензию министра вызвало так же и то, что частные образовательные учреждения, с его точки зрения, создают предпосылки к социальному расслоению в обществе.

Фактический глава государства Александр Лукашенко, выступая на заседании, заявил, что в школах страны нужно "навести порядок, чего бы это ни стоило". По его словам, в государстве будет проведена “перезагрузка системы образования” по итогам массовых протестов против его правления, прошедших в стране в прошлом году. "Школа не может быть вне политики. Но политика там должна быть только одна, в школе", — государственная, — заявил он.