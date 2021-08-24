Белорусский министр образования Игорь Карпенко заявил, что частные детские сады и школы стали в стране "опорными точками цветной революции". Их сотрудники и руководители "оказались в деструктивных организациях". Об этом сообщает государственное агентство БелТА.
Заявление Карпенко прозвучало на заседании Республиканского педагогического совета. По словам министра, лицензирование учебных заведений в стране будет ужесточено. Претензию министра вызвало так же и то, что частные образовательные учреждения, с его точки зрения, создают предпосылки к социальному расслоению в обществе.
Фактический глава государства Александр Лукашенко, выступая на заседании, заявил, что в школах страны нужно "навести порядок, чего бы это ни стоило". По его словам, в государстве будет проведена “перезагрузка системы образования” по итогам массовых протестов против его правления, прошедших в стране в прошлом году. "Школа не может быть вне политики. Но политика там должна быть только одна, в школе", — государственная, — заявил он.
- Массовые протесты в крупных белорусских городах начались в августе прошлого года и продолжались до зимы. Участники поставили под сомнение официальные результаты президентских выборов, согласно которым, на них в шестой раз подряд победил Лукашенко.
- В ряде городов в протестах участвовали ученики школ и сотрудники образования. Последние часто участвовали в работе избирательных комиссий. Многие из них сообщали о массовых фальсификациях голосов. Кроме того, правоохранительные органы начали преследование сети польских школ в стране (многие жители республики имеют польские корни или право на восстановление польского гражданства).
- По итогам протестов в стране были заведены тысячи уголовных против участников протеста. Десятки тысяч человек были задержаны или арестованы, или оказались вынуждены покинуть страну. США и Евросоюз и многие страны мира не признают результаты выборов.
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