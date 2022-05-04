Белорусский парламент одобрил введение смертной казни за покушение на международный терроризм и на убийство государственных или общественных деятелей. Поправки внесены на фоне многочисленных сообщений об атаках сторонников оппозиции на объекты инфраструктуры. О голосовании передаёт государственное агентство "Белта".

В 2020 году, на фоне массовых выступлений оппозиции, белорусские власти сообщали о резком росте попыток заблокировать железнодорожные пути. К этому граждан призывали оппозиционные телеграм-каналы, рассказывал канал Настоящее Время.

После вторжения России в Украину оппозиционная инициатива BYPOL призвала граждан начать "рельсовую войну" для осложнения передвижения железнодорожных составов военного назначения.

По состоянию на конец апреля было известно более чем о 60 жителях, задержанных в республике начиная с 24 февраля по подозрению в блокировке железной дороги. Как минимум в одном случае было возбуждено дело о терроризме.

Депутат белорусского Национального собрания Марина Ленчевская в конце апреля напрямую связала расширение оснований для смертной казни с атаками на инфраструктуру. "Правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов: транспортных, военных, энергетических," — заявила она.