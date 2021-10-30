Белорусскому журналисту-расследователю Денису Ивашину, арестованному по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера, предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом стало известно из ответа управления КГБ по Гродненской области. Его публикует издание "Медиазона.Беларусь".
Ивашин — редактор международного сообщества InformNapalm. Он был задержан 12 марта в своей квартире в Гродно. В июне стало известно, что журналист перенёс в заключении сердечный приступ. Он минимум дважды отправлялся в карцер, передаёт канал Настоящее время.
Перед арестом он писал о задержанных в санатории под Минском российских наёмниках, о бывших служащих украинского спецподразделения "Беркут", которые участвовали в разгонах протестов в белорусских городах, он критиковал власти за насилие над мирными протестующими.
По новой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Белорусские власти арестовали десятки журналистов в 2021 году, закрыли несколько СМИ, и признали экстремистскими несколько самых популярных в стране интернет-изданий. В ежегодном Индексе свободы прессы, составляемом международной организацией "Репортёры без границ", страна занимает 158 место из 180. На постсоветском пространстве хуже ситуация оценивается только в Азербайджане и Туркмении.
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