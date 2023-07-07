ЕС объявил об ускорении производства боеприпасов для помощи Украине

Европейский Союз объявил о решении ускорить производство боеприпасов и ракет в 27 странах-членах блока. Подчёркивается, что план утверждён с целью обеспечить собственную оборону и помочь Украине в её усилиях отразить российское вторжение на украинскую территорию.

Председательствующая в ЕС в рамках ротации Испания сообщила утром в пятницу, что страны европейского объединения и Европарламент договорились о срочном выделении 500 миллионов евро - в рамках Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP). Сделка должна быть ещё раз одобрена государствами-членами и европейскими депутатами, но маловероятно, что процедура вызовет серьёзные сбои. Её завершения ждут к концу месяца.

ASAP был частью плана по отправке Киеву 1 миллиона боеприпасов в течение года. В марте европейские лидеры договорились нарастить поставки боеприпасов в Украину, которые были запрошены перед началом нынешнего украинского контрнаступления, отмечает Associated Press.

Президент Украины Владимир Зеленский добивается увеличения военной помощи - от боеприпасов и ракет до современных западных истребителей.

В пятницу же, как ожидается, Соединённые Штаты объявят, что отправят Киеву тысячи кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи на сумму в 800 миллионов долларов. AP ссылается на информацию от источников, знакомых с решением, но не уполномоченных публично обсуждать его до официального объявления. Они говорили на условиях анонимности.

"Столкнувшись с войной на европейской земле, мы больше не можем позволить себе пренебрегать нашей защитой, как мы это делала в течение последних трёх десятилетий. Нам срочно необходимо скорректировать наши бюджетных приоритеты", - отметил член Европарламента Михаэль Галер.

Тем временем в распространённом 6 июля докладе Кильского института мировой экономики говорится, что несмотря на некоторые крупные пакеты поддержки Украины со стороны западных союзников общий объём фактических поставок Киеву по новым двусторонним обязательствам весной 2023 года оказался ниже, чем в предыдущие отчётные периоды.

В исследовании Кильского института говорится, что в целом было отправлено лишь немногим более половины обещанных тяжёлых вооружений. В этой связи в отчёте упоминаются поставки из США, Германии и Великобритании. С другой стороны, как отмечается в докладе, страны Центральной и Восточной Европы, такие как Чехия, Словакия и Польша поставили более 80 процентов тяжёлых вооружений, которые были обещаны с их стороны украинской армии.