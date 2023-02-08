Американский журналист-расследователь Сеймур Херш возложил на Вашингтон ответственность за взрыв подводной части российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Расследование Херша опубликовано в запущенной им 8 февраля почтовой рассылке. Белый дом, комментируя материал журналисту и агентству Reuters, назвал текст "неправдой и полной выдумкой".

85-летний Херш получил известность в начале 1970-х, когда расследовал предполагаемые военные преступления американской армии во Вьетнаме и раскрыл информацию об участии американской армии в бомбардировках баз Вьетконга в Камбодже. Он участвовал в освещении Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента США Ричарда Никсона.

В своём материале о взрыве газопроводов он, ссылаясь на один неназванный анонимный источник, утверждает, что диверсия на "Северных потоках" была санкционирована президентом США Джо Байденом и проведена глубоководными пловцами военно-морского флота.

Операция проводилась в строгой секретности, утверждает Херш, в обход контроля Конгресса. В обсуждении участвовали Пентагон, ЦРУ и представители Госдепартамента и Министерства финансов. В организации взрывов кроме того участвовала Норвегия, утверждается в материале.

"Северный поток" был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию. Взрывы на ветках газопровода произошли в конце сентября, три из четырёх веток магистралей получили серьёзные повреждения, не позволяющие их использование.

Москва обвинила в случившемся страны Запада, президент Владимир Путин назвал диверсию "терактом англосаксов", министр иностранных дел Сергей Лавров в январе заявил, что к случившемуся непосредственное отношение имеют Соединённые Штаты. Расследование ведётся сразу в нескольких европейских странах, местные издания писали, что Москва может быть одним из основных подозреваемых. Официальных результатов расследований, даже предварительных, пока нет.