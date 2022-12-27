В Швеции сообщили о трудностях при расследовании взрывов на Nord Stream

Расследование взрывов на ветках российских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря идёт тяжело, написала The New York Times со ссылкой на высказывания шведских следователей.
В частности, они назвали условия на Балтике как будто идеальными для заметания следов. На это обратила внимание Русская служба "Би-би-си". Среди условий, затрудняющих работу следователей, упоминается то, что дно моря пересекает огромное количество подводных трубопроводов и кабелей, и за ними никто постоянно не наблюдает. Также на дне имеются обширные захоронения обычных и химических боеприпасов, поэтому у всех прибрежных стран - не только у России - есть как оборудование, так и специалисты по подводным взрывным работам. Эксперты обратили внимание и на то, что в районе утечек крайне интенсивное судоходство, причем суда при желании могут выключать транспондеры и уходить от слежения.
Как рассказали The New York Times эксперты, у Москвы теоретически могут быть данные наблюдения за трубопроводом с помощью сонаров. Однако, западные следственные органы доступа к этим данным не имеют.
Газета написала и о примерной стоимости ремонта повреждённого газопровода. Оценку начала компания-оператор проекта Nord Stream AG. Согласно одному из предположений, ремонт обойдется минимум в 500 миллионов долларов, рассказал изданию неназванный источник. Ранее вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что ремонт потребует "времени и соответствующих сил", пишет Forbes.
- Обе ветки "Северного потока-1" и одна из веток "Северного потока – 2" оказались выведены из строя в конце сентября. Мониторинговые службы ближайших стран зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии, что позволило предположить вероятность взрывов. В ноябре шведская прокуратура, которая руководит предварительным расследованием, подтвердила, что взрывы произошли из-за диверсии. Тогда отмечалось, что в акватории Балтики, в экономической зоне Швеции, где произошли взрывы на трубопроводах, обнаружили посторонние предметы и следы взрывчатого вещества на них.
- "Северный поток" был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию. На момент аварии поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" также были прекращены "Газпромом", руководство компании ссылалось на технические причины.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым стоит "диверсия англосаксов". Европейские страны также считают аварию результатом диверсии. Однако, по данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за взрывами может стоять сама Россия.
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