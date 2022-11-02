Nord Stream опубликовала результаты осмотра "Северных потоков"

Компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2" из России в Германию, в среду опубликовала результаты своего расследования аварии на этих газопроводах. Как указано в докладе, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трёх до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров. Акватория, в которой произошли предполагаемые взрывы, принадлежит к экономической зоне Швеции.

Расследование было инициировано российской стороной: 51% акций Nord Stream принадлежат "Газпрому" - владельцу обоих "Северных потоков". Отдельные расследования инцидента также ведут власти Швеции, Дании и Германии, в чьих территориальных водах находятся газопроводы. О совместном расследовании страны договориться не смогли, также страны ЕС отказались привлечь к расследованию Россию.

Обе трубы "Северного потока" и одна из труб "Северного потока-2" оказались выведены из строя в конце сентября. Мониторинговые службы близлежащих стран зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии, что позволяет предполагать взрывы. "Северный поток" был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию.

На момент аварии поставки газа в Европу по "Северному потоку" также были прекращены "Газпромом", руководство ссылалось на технические причины.