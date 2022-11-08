Белый дом негласно попросил банки оказывать услуги компаниям из РФ

Министерство финансов и Государственный департамент США негласно призывают крупнейшие банки, включая JPMorgan и Citigroup, не отказываться от сотрудничества с "определенными российскими компаниями". Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, их просят продолжать оказывать базовые услуги (расчеты в долларах, переводы, торговое финансирование) таким компаниям, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".

По данным агентства, администрация Джо Байдена, таким образом, хочет снизить негативные последствия санкций и избежать "глобальной экономической катастрофы и массового голода на планете".

Из-за санкций, введённых в отношении России в ответ на её вторжение в Украину, многие американские банки с осторожностью ведут дела с российскими компаниями, опасаясь самим быть подвергнутыми штрафам со стороны властей США. Именно из-за этого правительство пытается убедить их продолжать сотрудничество, пишет Bloomberg.

«Продовольственная безопасность в мире в решающей степени зависит от этих транзакций. Мы продолжаем разъяснять, а также заверять банки и других лиц, участвующих в торговле сельскохозяйственной продукцией, в том, что режим санкций на них не распространяется», — заявил начальник управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен.

После начала войны крупнейшие транснациональные банки начали сворачивать деятельность в России и отказываться вести дела с российскими клиентами.

Сегодня же стало известно о том, что один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире, финская компания Nokia, запросила экспортные лицензии на его поставку в Россию для выпонения ранее заключённых контрактов у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США и министерства иностранных дел Финляндии, сообщает РБК.

После начала военных действий в Украине и введения санкций крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования приостановили поставку продукции в Россию.

В апреле Nokia заявила, что готовится уйти с российского рынка. В то же время в компании подчеркивали, что намерены обеспечить поддержание работы сетей и хотят обратиться за необходимыми лицензиями, чтобы не подпадать под санкции.

Клиентами Nokia являются все крупнейшие операторы связи в России.