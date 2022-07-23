Белый дом сообщил о "лёгких симптомах" COVID-19 у Джо Байдена

Президент США Джо Байден переносит коронавирусную инфекцию COVID-19 в лёгкой форме. Симптомы заболевания проявляются у президента всё меньше, и он находится в хорошем настроении, отмечают в Белом доме.

В пятницу Байден "виртуально" появился на встрече своих главных экономических советников - то есть на следующий день после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат.

У Джо Байдена был хриплый голос, и он время от времени кашлял, когда выступал на собрании в своей резиденции. В ходе обсуждения мер по снижению цен на газ он сказал: "Я чувствую себя намного лучше, чем звучу".

В заявлении, опубликованном ранее в тот же день врачом Белого дома Кевином О'Коннором, говорилось, что основными симптомами болезни у Байдена были насморк, усталость и периодический сухой кашель. О'Коннор отметил, что в пятницу прогноз полного выздоровления президента был хорошим.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу днем заявила журналистам, что Байден поправляется, и "у него очень легкие симптомы". Она сказала, что двойная вакцинация и двойная ревакцинация, а также лечение "Паксловидом" пошли ему на пользу, пишет "Голос Америки".

Пресс-секретарь отметила, что точно неизвестно, где Байден заразился коронавирусом, но сказала, что Белый дом связался с 17 людьми, которые недавно были в тесном контакте с президентом, включая высокопоставленных сотрудников и членов Конгресса. Карин Жан-Пьер добавила, что пока ни один из тестов этих людей не дал положительного результата на вирус, и все они носят маски в соответствии с рекомендациями.