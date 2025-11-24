Белый дом заявил о прогрессе на переговорах с Украиной в Женеве

Белый дом заявил о значительном прогрессе на переговорах с представителями Киева, прошедших в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. По итогам встречи стороны подготовили обновлённую и уточнённую концепцию, которая, как подчёркивается в Вашингтоне, полностью поддерживает суверенитет Украины и поможет обеспечить справедливый мир.

В опубликованном 23 ноября заявлении детали изменений в 28-пунктном плане президента США Дональда Трампа не раскрываются. Ранее документ критиковали сторонники Киева за излишнюю мягкость в отношении России.

"Многое меняется – мы очень тщательно работаем над шагами, необходимыми для прекращения войны", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье в вечернем видеообращении, опубликованном ещё до заявления Белого дома.

Офис президента Украины подтвердил подготовку обновлённого и доработанного рамочного "документа по миру", работа продолжится в ближайшие дни при контакте с европейскими партнёрами.

В отдельном заявлении Белый дом уточнил, что новая версия плана включает усиленные гарантии безопасности для Киева. Украинская делегация отметила, что документ отражает их национальные интересы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что вопросы, включая роль НАТО, ещё требуют проработки, но его команда сузила круг нерешённых проблем. По данным Reuters, Рубио выразил надежду, что соглашение удастся заключить к 27 ноября – такой срок обозначал Дональд Трамп – но допустил, что процесс может затянуться.

Источники Reuters сообщают, что Зеленский может прибыть в США уже на этой неделе. Ожидается, что на встрече с Трампом будут обсуждаться наиболее важные элементы мирного плана, включая территориальный вопрос.