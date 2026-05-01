"Лютые" времена. Регионы России под украинскими дипстрайками

В апреле украинские беспилотники впервые долетели до Екатеринбурга и Челябинской области России – более чем в 1600 километрах от границы с Украиной.

В Екатеринбурге дрон, по предположению телеграм-канала Astra, целился в военный завод "Вектор", специализирующийся на военной аппаратуре связи, но недолетел три километра и попал в жилой дом.

Это потрясло российских провоенных блогеров, которые уже четыре года считают, что страна недостаточно мобилизована.

"Новая реальность – "Лютые" Украинские дальнобойные ударные дроны-камикадзе, разработанные КБ "Антонов" во второй половине 2022 года. Дальность полета "Лютого", судя по последним ударам, сейчас превышает полторы тысячи километров при весе боевой части в 75 килограммов. долетают до Урала. Пока проба пера, пока это не массированный налет. Но с учетом "совместных" производств БПЛА в Европе – это вопрос времени… Помню, года три назад на одной из встреч с одним очень высоким начальником один военкор сказал, что надо бы нам тероборону создавать во всех регионах… И натаскивать их на борьбу с дронами.

С одной стороны получаем какой-никакой резерв, умеющий заправить ленту в пулемет. С другой, страна чувствует сопричастность к СВО (название войны России против Украины, используемое российскими властями и их сторонниками – РС). Тогда на него посмотрели с улыбкой врача-психотерапевта. Сегодня у нас есть закон о резервистах, которых можно на добровольной основе привлекать для обороны критически важных объектов. Пора", – написал Z-военкор Александр Коц.

Дипстрайки. Общая картина

Украинские дипстрайки DeepStrike или "глубокий удар" – удары беспилотниками по целям в глубоком тылу противника. Сегодня ассоциируется в первую очередь с украинскими ударами по территории России по территории России стали одной из главных историй войны последних месяцев, хотя Украина активно использовала их и раньше, постепенно наращивая количество ежемесячно запускаемых дронов.

Какие бывают удары и чем они отличаются? Эксперт OSINT-проекта Black Bird Broup Джон Хелин в интервью Радио Свобода дает приблизительные оценки того, что считать ближним радиусом ударов, что средним (миддлстрайк или мидстрайк), а что – дальним. При этом он отмечает, что каких-то общепризнанных параметров для оценки нет. Удары ближнего радиуса обычно поддерживают тактические действия вблизи линии фронта и характеризуются преобладанием FPV-дронов, небольших БПЛА и барражирующих боеприпасов малой дальности. Ударами среднего радиуса Хелин называет удары по целям в оперативном тылу противника: логистика, командные пункты, системы ПВО, склады, средства радиоэлектронной борьбы и так далее. Точно определить, какой удар можно считать мидстрайком, сложнее всего, поскольку он находится в "размытой оперативной зоне между тактическими и стратегическими целями". Дипстрайки или удары дальнего радиуса действия наносятся по целям в глубоком оперативном или стратегическом тылу и включают в себя НПЗ, крупные склады, авиабазы, заводы, порты и энергетическую структуру. "Удары сложно распределить по строгим километровым диапазонам: дальность и роль систем постоянно меняются. Дальность FPV-дронов и других небольших БПЛА увеличивается за счет улучшения каналов управления, ретрансляторов, оптоволоконных кабелей, в результате ближняя и средняя дальности поражения все больше размываются. В то же время некоторые системы большей дальности могут использоваться против целей в относительной близости к линии фронта", – поясняет Хелин.

В последние месяцы Украина наносила мощные системные удары по объектам нефтяной переработки и экспорта России, помешав ей в полной мере воспользоваться ростом мировых цен на нефть и временным смягчением санкций против ее нефтяных поставок.

По подсчетам Bloomberg, в апреле Украина нанесла как минимум 21 удар по российской нефтяной инфраструктуре, что привело к снижению объемов переработки нефти в России до многолетнего минимума.

Хронология ударов и событий Эта подборка включает лишь часть украинских ударов по объектам на территории России, как с помощью БПЛА, так и ракет. Ночь на 1 января. Ильский НПЗ В новогоднюю ночь в результате "падения обломков" БПЛА загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Был повторно атакован в феврале, пожар не могли потушить двое суток. 13 января. Завод "Атлант Аэро" В результате удара по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге, производящему компоненты для комплексов РЭБ, систем управления и беспилотников, были уничтожены несколько строений на территории завода. Повторно атакован в апреле. 26 января. НПЗ "Славянск Эко" Генштаб ВСУ утверждает, что в результате украинского удара по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск Эко" (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) были повреждены установки первичной обработки нефти. Годовой объем обработки превышает четыре миллиона тонн. 12 февраля. НПЗ в Республике Коми Украинские беспилотники поразили установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ) на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в городе Ухта. Расстояние до украинской границы от НПЗ – около 1700 километров. До этого удар по предприятию наносился в августе 2025 года. 17 февраля. Химзавод "Метафракс" Как минимум четыре украинских БПЛА поразили предприятие "Метафракс Кемикалс" в городе Губаха (Пермский край), в 1600 километрах от украинской границы. Оно специализируется на производстве метанола, формалина, а также органических веществ, синтетических смол и других продуктов: некоторые из них используются для производства взрывчатых веществ. 23 февраля. НПС "Калейкино" Поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино" недалеко от Альметьевска (Татарстан). Принадлежит "Транснефти" и служит крупным узлом в магистральной системе, отмечает ASTRA. 2 марта. Нефтеналивной терминал "Шесхарис" Комплекс для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры был поврежден в результате атаки на Новороссийск. Играет важную роль в экспорте российской нефти с юга России. 10 марта. "Группа Кремний Эл" ВСУ атаковали завод "Группа Кремний Эл" в Брянске крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG – он производит микроэлектронику для ракетных комлпексов и беспилотников. Атака подтверждена в том числе кадрами объективного контроля со стороны ВСУ. На спутниковых снимках видны пять попаданий по главному сборочному цеху предприятия. 12 марта. США временно сняли санкции с российской нефти, разрешив поставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта 2026 года. Это решение должно было стабилизировать ситуацию на мировом нефтяном рынке, осложнившуюся из-за войны США и Израиля против Ирана. 17 марта. После очередной массированной атаки ВСУ секретарь Совета безопасности, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ни один российский регион "не может чувствовать себя в безопасности" на фоне динамики развития средств поражения у Украины. 21 марта. Саратовский НПЗ Предприятие приостановило работу в результате атаки украинских беспилотников. 23 марта. Порт Приморск В результате атаки беспилотников был поражен нефтяной терминал "Транснефти" в порту Приморск (Ленинградская область) – крупнейшем российском нефтеналивном порту на Балтийском море. Загорелись как минимум 4 резервуара. Порт был атакован повторно 27 марта и 5 апреля. 25 марта. Порт Усть-Луга После удара беспилотников в одном из крупнейших портов России на Балтийском море начался пожар: по данным Генштаба ВСУ, был поврежден производственный комплекс ООО "Новатэк Усть-Луга", а также, как выяснила ASTRA, три нефтяных танкера, три причала и пять резервуаров с топливом. Порт подвергся повторным атакам 29 и 31 марта, а также 7 апреля. 25 марта. Порты Приморск и Усть-Луга прекратили отгрузку нефти. По данным агентства Reuters, остановка была вызвана последствиями массированных украинских ударов. Издание отметило, что Россия остановила 40% своих экспортных мощностей по переработке сырой нефти в связи с украинскими ударами. 26 марта. "Киришинефтеоргсинтез" В результате украинского удара работу приостановил второй крупнейший российский НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области. Из-за атаки БПЛА загорелись две главные установки и некоторые второстепенные установки первичной переработки нефти. 26 марта. Владимир Зеленский заявил, что Украина целенаправленно стремится ослабить российский нефтеэкспорт и использует дальние удары по энергетической инфраструктуре для усиления давления на Россию на фоне ослабления санкций США. 9 апреля. ЛПДС "Крымская" В результате украинского удара была поражена электроподстанция на Крымской линейной производственно-диспетчерской станции – промежуточном узле магистрального нефтепровода, который отправляет нефть в порт Новороссийска или на Афипский и Ильский НПЗ – они также неоднократно становились целями ударов ВСУ. 11–12 апреля. Пасхальное перемирие Началось 11 апреля в 16:00 по московскому времени и продлилось до конца 12 апреля. В этот период Минобороны РФ не сообщало о сбитых украинских беспилотниках. 16 и 20 апреля. Туапсинский НПЗ В результате атаки украинских дронов в ночь на 16 апреля загорелся Туапсинский НПЗ. Предприятие объединено с морским терминалом и принадлежит "Роснефти". Пожар потушили только спустя трое суток, но в ночь на 20 апреля предприятие вновь было поражено украинскими дронами. Генштаб ВСУ отчитался об уничтожении 24 топливных резервуаров и повреждении четырех – это подтверждается и спутниковыми снимками. Пожар тушили четверо суток. 25 апреля. Екатеринбург Украинские беспилотники впервые с начала российского полномасштабного вторжения атаковали Екатеринбург. По предположению телеграм-канала Astra, целился в военный завод “Вектор”, специализирующийся на военной аппаратуре связи, но не долетел три километра и попал в жилой дом. 25 апреля. Челябинск БПЛА атаковали Челябинскую область. Местные жители сообщили о взрывах в районе Челябинского металлургического комбината. 1 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что целью ударов стал аэродром Шагол, расположенный в 1700 километрах от Украины. По информации украинского командования, в результате атаки было поражено несколько новейших российских истребителей Су-57 и истребитель бомбардировщик Су-34. Украинский проект Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки аэродрома после удара, но они не позволяют оценить, сколько самолетов было в действительно поражено и насколько сильные повреждения они получили. 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Туапсинский НПЗ В результате новой украинской атаки были поражены четыре крупных резервуара на территории предприятия. После атаки дронов на НПЗ в Туапсе 16 и 20 апреля продукты горения попали в атмосферу, а из-за повышения уровня воды в реке вылившиеся туда нефтепродукты перелились через защитные барьеры и попали в акваторию Черного моря. 1 мая после атаки беспилотников произошло возгорание на территории морского терминала. 29-30 апреля. ЛПДС и НПЗ в Перми 29 апреля беспилотники ударили по линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". В результате атаки загорелись два резервуара объемом 50 тысяч квадратных метров каждый. ЛПДС "Пермь" является узловой точкой магистральной системы на пересечении нефтепроводов Сургут–Полоцк (Беларусь), Холмогоры–Клин, Пермь–Альметьевск, и Пермь–"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". 30 апреля беспилотники атаковали установку первичной обработки нефти АВТ-4 на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Предприятие входит в десятку крупнейших НПЗ России с мощностью по переработке нефти в 13 млн тонн в год. Тогда же, вероятнее всего, был нанесен повторный удар по ЛПДС "Пермь". Суммарно были уничтожены четыре резервуара общим объемом 200 тысяч квадратных метров. 1 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла $7 млрд долларов из-за украинских ударов по российским нефтяным объектам.

Динамика. Подсчеты ударов

6 апреля французский исследователь Клеман Молин написал, что в марте 2026 года Украина впервые запустила на территорию России больше беспилотников большой дальности, чем Россия запустила беспилотников по Украине. По его подсчетам, в августе 2024 года Украина впервые выпустила по России тысячу беспилотников за месяц, в июле 2025 года – три тысячи, а в марте 2026 года – семь тысяч, таким образом впервые за два года выпустив больше дронов по России, чем Россия по Украине.

В подсчете украинских дипстрайков Молин основывался на открытых отчетах министерства обороны России об атаках БПЛА. У этих данных есть естественные ограничения. Министерство обороны России может манипулировать ими, завышая, чтобы показывать работу ПВО с выгодной стороны, или наоборот, пытаться занижать число ударов украинских “дальних” дронов, особенно теперь, когда ясно, что эти данные используют для мониторинга дипстрайков Украины.

Если судить по последним данным, в апреле число дипстрайков снизилось по сравнению с мартом, хотя все еще остается высоким. На снижение количества ударов в апреле повлияло в том числе "пасхальное перемирие": оно началось 11 апреля в 16:00 по московскому времени и продлилось до конца 12 апреля. В этот период министерство обороны РФ не сообщало о сбитых украинских беспилотниках.

Эксперт OSINT-проекта Black Bird Group Джон Хелин в интервью Радио Свобода отметил, что Украина явно расширила свои возможности по нанесению ударов БПЛА на большие расстояния, и данные министерства обороны РФ не являются просто "статистическим артефактом", но судить о росте эффективности украинских атак исключительно по ним тоже нельзя, считает он.

"Статистика указывает на изменение масштаба, но успех украинской ударной кампании следует оценивать по результатам, а не по заявленным запускам или перехватам. Для оценки мы должны смотреть на то, какие объекты подвергались ударам, как часто, насколько далеко от украинской границы они располагались, нарушили ли эти удары логистику, снизили ли объемы производства на нефтеперерабатывающих заводах или других предприятиях, а также вынудили ли эти удары Россию рассредоточить ПВО. По всем этим параметрам видно, что украинская дальнобойная кампания деействительно становится все более эффективной, а сами по себе запуски – лишь часть картины", – поясняет аналитик Black Bird Group.

Цели: нефть и ПВО. Детали

Самое заметное в хронологии последних месяцев – кампания серийных, повторяющихся ударов по нефтяным терминалам России на Балтийском и Черном морях – в Приморске, Усть-Луге, Новороссийске, Туапсе. К концу марта удары, по оценке Reuters, привели к временной остановке не менее 40% российского нефтяного экспорта.

В середине апреля агентство Bloomberg писало, что удары помешали Москве извлечь выгоду из вызванных войной на Ближнем Востоке рекордных мировых цен на нефть, приведя к снижению среднего уровня нефтяного экспорта до самого низкого показателя с августа 2025 года, а доходы от продажи нефти – ключевой источник финансирования войны России против Украины.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла $7 млрд долларов из-за украинских ударов по российским нефтяным объектам.

Кроме того, судя по мониторингу tochnyi.info, Украина последние месяцы систематически подавляла системы ПВО России в приграничной зоне и на оккупированных территориях, "расчищая" путь для ударов в глубь России.

О том, как Украина выбивает ПВО вокруг оккупированного Донецка, Донбасс.Реалиям рассказал представитель 413-го полка СБС "Рейд" Алексей Безуглый после того, как 8 апреля Силы беспилотных систем поразили российский комплекс "Тор". Он заявил, что за четыре года войны "не помнит таких темпов выбивания ПВО".

Безуглый уточнил, что целью украинской "охоты" являются не только прифронтовые средства ПВО, но и комплексы среднего радиуса действия, "которые перекрывают маршруты украинским дронам". Военный похвастался, что в феврале его подразделению удалось поразить ЗРПК "Панцирь" на расстоянии в 169 километров от линии боестолкновения.

"Такой масштаб поражений открывает путь для дипстрайков и мидлстрайков – для эффективных ударов, которые мы видим по Ленинградской области, по Причерноморью".

Это подтверждают и российские источники. "Военкор" Юрий Котенок написал в начале апреля, что ВСУ, выбивая средства ПВО и ПРО в Крыму, переходят к уничтожению ракетных комплексов и РСЗО, параллельно проявляя активность по всей акватории Черного моря при помощи беспилотников и безэкипажных катеров.

Исследователь из университета Осло Фабиан Хоффман заметил, что в результате действий ВСУ России становится сложно создавать перекрывающиеся зоны покрытия Участок неба находится под контролем сразу нескольких систем ПВО ПВО, а потери отдельных систем могут вести к полной утрате контроля над участками воздушного пространства, немедленно увеличивая количество доступных Украине векторов атаки: "Очевидное нежелание России передислоцировать средства из плотного кольца ПВО и противоракетной обороны вокруг Москвы – вероятно, из-за опасений приблизить реалии войны к "дверям режима" – усугубляет проблему".

26 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотникам и другим средствам поражения.

Джон Хелин из Black Bird Group считает, что участившиеся украинские удары действительно могут перегрузить и истощить российскую систему ПВО, хотя и предупреждает, что к заявлением об истощении запасов российских ракет к средствам ПВО следует относиться с осторожностью, поскольку их невозможно проверить извне.

При этом он полагает, что Россия не выстроила подобную украинской систему обнаружения и противодействия дронам Украина использует широкий спектр средств поражения дронов: авиация, зенитные средства, дроны-перехватчики, мобильные группы. Для обнаружения дронов также выстроена широкая система акустических датчиков., что действительно может сказываться на эффективности российской ПВО при массированных налетах. Однако, замечает Хелин, даже украинская эшелонированная и адаптированная к массированным обстрелам оборона испытывает трудности, сталкиваясь с повторяющимися крупными воздушными атаками.

"Россия сейчас вынуждена в реальном времени адаптироваться к войне дальнобойных дронов, тогда как Украина начала такую адаптацию ещё несколько лет назад", – говорит он.

Что говорят стороны

В январе в статье РС о "киллзоне" обсуждалось, что украинские военные недостаточно вкладываются в удары на средние и дальние дистанции, концентрируясь на противодействии российской пехоте на ЛБС, линии боевого соприкосновения.

Однако историей последних месяцев стал рывок украинской армии не только в дипстрайках, но и в ударах в радиусе до 100 километров.

"Подтверждаю качественный рывок украинских БПЛА. Теперь транспорт горит на расстоянии 40+ км от ЛБС. Значительно выросло количество барражирующих боеприпасов противника, которые охотятся на технику в радиусе 100 км от ЛБС", – пишут авторы канала "Свидетели Байрактара" и отмечают, что ВСУ комбинируют дешевые массовые ударные дроны с дорогими зарубежными аналогами.

"Все что может лететь и поражать движущуюся технику – противник моментально масштабирует и применяет на фронте", – жалуются они.

В посте обсуждаются рецепты борьбы с БПЛА: индустриальная установка противодроновых сеток, транспортировка солдат в бронетехнике и "физический перехват", то есть сбитие дронов, а не "надежда на всесильный РЭБ".

"Военкор" Никита Третьяков также рассказал о массовом применении ВСУ новых недорогих дронов с дальностью до 100 километров, неуязвимых к традиционным средствам противодействия, таких, как массовый РЭБ и глушение GPS-сигнала. Помимо этого, отмечает Третьяков, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.

"Количество дронов у ВСУ, дальность полета, точность, сопротивляемость РЭБ, качество видео с самих дронов... все это говорило об одном: украинский "гаражный" ВПК вышел на новый технологический этап. На Украине выстроена предельно понятная, совершенно избавленная от ненужного бумагооборота и бюрократии система… В этом году ВСУ получат от производителей 7 миллионов дронов. Количество дронов в день на километр фронта посчитайте сами. Возможность создать перевес на участке фронта тоже вычислить не трудно", – пишет пропагандист Андрей Медведев.

Популярный Z-канал "Рыбарь", в свою очередь, отмечает, что увеличить производство зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним крайне сложно.

"Просто так взять и сотворить из воздуха десятки тысяч ракет к "Панцирям" – физически невозможно. Тем более в условиях постоянных налетов, из-за которых зенитно-ракетные войска и так работают на износ, и расход боекомплекта идет в усиленных темпах", – продолжает он.

Наиболее практичным выходом в сложившейся ситуации он считает копирование украинского опыта через создание большого количество мобильных групп, расчетов дронов-перехватчиков и систем акустической разведки.

Российский военный эксперт Константин Сивков в телешоу констатировал проблему борьбы с дронами – для их уничтожения требуются значительно более дорогие зенитные ракеты."В этой экономической гонке мы обречены на поражение", – сказал Сивков, и в качестве альтернативы призвал решительно разгромить ВСУ, проведя некую "стратегическую наступательную операцию".

Наконец, среди провоенных блогеров распространяются слухи со ссылкой на "инсайдеров", что министр обороны России Андрей Белоусов доложил Путину о серьезном технологическом преимуществе украинских БПЛА на фронте и описал ситуацию как критическую: речь не о количестве дронов, а о смене поколения техники.

Белоусов, в частности, выделил несколько ключевых проблем с новыми украинскими дронами:

новые дроны работают круглосуточно и практически не слышны до момента атаки;

они плохо фиксируются стандартными детекторами и устойчивы к средствам РЭБ, что делает привычные методы защиты малоэффективными.





Помимо этого, Белоусов якобы заявил о необходимости "срочно менять подход": избавляться от зависимости от импортных решений из Китая и вместо этого переходить к разработке собственных систем нового поколения.

Путин якобы пообещал разобраться с ситуацией, в том числе по линии промышленности и оборонного заказа. И хотя это сообщение активно распространяется в среде "военкоров", нет никаких подтверждений, что подобный разговор действительно состоялся.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля опубликовал ролик ко Дню производителей оружия и записал ролик, в котором были продемонстрированы 56 видов оружия украинского производства, в том числе 31 вид беспилотников.

"Все видят исторически большую дальность наших беспилотников – они наносят удары на расстоянии 1750 километров от нашей границы. И будет больше", – отметил украинский президент.

В тот же день, выступая перед работниками ВПК, он заявил, что украинские дипстрайки "более не являются сенсацией", а украинские беспилотники коренным образом изменили подходы к ведению войны. Если раньше исход зависел от количества артиллерии, то сегодня, по мнению Зеленского, поле боя определяется, прежде всего, "мужеством пехоты и масштабом применения беспилотников".

Министр обороны Украины Михаил Федоров, занявший эту должность в январе, ясно указывает на то, что создание БПЛА большой и средней дальности – одна из ключевых задач. Он, в частности, провел переговоры с Германией об инвестициях 300 миллионов евро в средства для дипстрайков и производство дронов для мидстрайков с использованием ИИ.

Международное признание

Издание Axios рассказало, что в феврале военное министерство США провело конкурс "беспилотников-убийц" – в рамках миллиардной программы по приобретению малых дронов, – и победителем стал БПЛА, созданный небольшой британской компанией Skycutter в сотрудничестве с украинской компанией SkyFall.

Винсент Гарднер, один из руководителей Skycutter, сказал о SkyFall: "Они производят один дрон каждые 23 секунды, 123 тысячи единиц в месяц". Так война между Россией и Украиной влияет на сегодняшние и завтрашние технологии на поле боя, отмечает Axios.

Министр армии США Дэн Дрисколл на слушаниях в Конгрессе заявил, что американские военные перенимают украинский опыт, о котором он отозвался очень высоко. "Они коренным образом изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. И я публично заявляю, что мы многому у них учимся", – сказал Дрисколл.