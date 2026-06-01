"Война вывернула историю России наизнанку". Соцсети – о бензине по талонам

В аннексированном Россией Крыму начался топливный кризис из-за атак ВСУ на российскую нефтеперерабатывающую отрасль и логистические пути, включая сухопутный коридор "Крым-Донецк" (российская трасса Р-280).

С 31 мая назначенные Москвой власти Крыма ввели ограничения на продажу бензина – талоны для заправок с лимитом до 20 литров. Также введен запрет на наполнение бензином канистр. На многих АЗС топливо марок АИ-92 и АИ-95 отсутствует. Исключение – только для социального и коммунального транспорта.

Российский представитель Крыма Сергей Аксенов признал критическую ситуацию и пообещал улучшение ситуации через 30 дней, призвав граждан воздержаться от поездок по "сухопутному коридору" в Крым, так как логистика снабжения полуострова оказалась под огневым контролем украинских дронов.

В Главном управлении украинской разведки заявили, что "продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым-Донецк" дронами. "Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки", – говорится в сообщении. Российские власти оккупированной части Херсонской области Украины ограничили движение грузовых автомобилей в сторону Крыма, это решение действует с полночи 21 мая до "особого распоряжения".

Блогеры распространяют в сети видео, на которых видны грузовые автомобили, пораженные дронами на автомобильных дорогах, а жители Крыма публикуют посты, рассказывая о заправках, на которых бензина в продаже нет даже по талонам. В соцсетях проводят исторические параллели и делают прогнозы на будущее.

Roman Popkov

Насчет украинских воздушных атак на крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму.

Стоит напомнить, что именно "прорубание сухопутного коридора в Крым", наряду с "освобождением Донбасса", рассматривалось зэтниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы-минимум для СВО.

Конечно же, была и программа-максимум – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом. Оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати жутко, незабываемо, программа эта.

Был "умеренный" вариант: отжатие юго-востока – Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Ну, тоже видим как оно пошло.

И в этих условиях все, что оставалось мычать зэтникам: "Ну зато сухопутный коридор теперь есть". Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу всю обмотать сеткой, чтоб было видно из космоса – против "Хорнетов" не сильно поможет.

Ну и Донбасс (Славянск-Краматорск), который не взят, и попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата.

То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу-минимум. Точнее, сперва отчасти выполнили (сухопутный коридор), но в итоге просрали и ее.

Boris Fel

Новая осада Севастополя

Война вывернула российскую историю наизнанку: антиутопия разворачивается на наших глазах.

В Севастополе в воскресенье люди стояли вдоль улицы и кричали "спасибо!" двум "прорвавшимся" в город бензовозам с горючим.

Просто за то, что доехали.

Обстоятельства времени и места не дают разуму принять происходящее без гомерического хохота.

Севастополь – город-крепость, чья многолетняя слава построена на осадах: Крымская война, Гражданская, Вторая мировая… Это его сакральная роль - быть осажденным и держаться до последнего.

Ни на что другое город-крепость на не защищаемом полуострове не годится.

И вот новый виток сакральности: Севастополь остался без топлива. Нет бензина, нет дизеля. На заправках талоны и огромные очереди, чтоб их отоварить.

На черном рынке бензин есть, но стоит он дороже, чем в Берлине.

А вокруг разгорается курортный сезон: в Крым устремляются тысячи россиян на своих автомобилях.

На полуострове же не производится ни тонны – все завозное. В сезон отпусков потребность возрастает на треть.

12 лет назад Севастополь, что называется, "вернулся в родную гавань". Казалось, время осад ушло в историю навсегда: кто решится обложить "символ воинской славы" ядерной державы?

И с этими мыслями "родная гавань" затеяла войну с почти безоружным соседом.

Через четыре с четвертью года с начала этой войны Севастополь снова стал осажденным городом.

Не регулярными войсками, не флотом, не авиацией противника – страной, на которую внезапно и беспощадно напали, у которой не было ни флота, ни дальнобойных ракет, ни авиации, ни ПВО, ни военного опыта. Севастополь осаждён дронами. Точечно, удалённо, без линии фронта под стенами.

Но при этом окружен плотно: каждая тонна горючего в городе - как глоток кислорода.

И вот могучая страна- агрессор отправляет на прорыв осады не "вторую армию мира", а россыпью гражданских водителей. Им предлагают знаменитую русскую рулетку: выжить на "дороге жизни", над которой умные дроны охотятся именно за бензовозами и десятками поджигают их в пути.

Удары точечно и круглосуточно наносятся на участках сухопутного коридора между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. Прорвавшимся люди на улицах кричат "спасибо!".

При всем при том, Крыму нужно ежемесячно 100 тысяч тонн горючего. Если считать в бензовозах, то 2500 цистерн в месяц, больше 80 в сутки. Не напрорываешься…

И тут возникает две проблемы. Так сказать, две окружности осады.

Первая – достать необходимые обьемы. Дело в том, что украинские удары по российским НПЗ кастрировали отрасль. К середине мая остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки – четверть всей нефтепереработки РФ.

Вторая проблема – доставить то, что удастся достать, в Крым и Севастополь. Железная дорога опасна для составов с горючим: те же дроны. Морской путь в Крым для танкеров стал дорогим и тоже опасным. После атак у Анапы страховые премии для рейса крупного танкера превышают $100 000, и судовладельцы отказываются рисковать.

Зеленский заявил, что 20% судов российского "теневого флота" уже остановились, и Украина намерена в 2026 году очистить Чёрное и Азовское моря от российских теневых танкеров.

Остается сухопутный коридор и камикадзе за баранками бензовозов. Вряд ли аплодисменты севастопольцев компенсируют этим отчаянным людям пережитое на трассе. Так что прорвавшихся в город будет все меньше. А дефицит топлива все больше.

Надо сказать, военная история не знала такой картины антипобеды: когда ядерная держава-агрессор, не признающая поражений в принципе, попадает в осаду к своей жертве.

Януте Лаиминга

ВСУ продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым-Донецк" и перерезали поставки вооружений и товаров в Крым. Под "сухопутным мостом" понимают федеральную трассу Р-280 "Новороссия" – ключевую трассу снабжения оккупантов через новые регионы: Мариуполь, Мелитополь и Бердянск. Эта дорога стала "дорогой в ад" – украинские дроны парализовали логистику армии РФ. По трассе Р-280 снабжается как аннексированный полуостров, так и оккупационные войска на южном фронте – в Херсонской и Запорожской областях. Но сейчас вдоль трассы лежат сгоревшие обломки десятков грузовиков.

Теперь дронам ВСУ добраться до Симферополя через Мариуполь и Мелитополь – дело одного часа. Их удары ограничивают возможности России по переброске войск и техники на фронт. В результате темпы продвижения российских войск сильно упали. В результате чего под угрозой оказалось снабжение российских группировок "Днепр" и "Восток", численность которых составляет 150 000 чел. Это уже отразилось на ситуации с горючим на оккупированных территориях… Угроза – не столько в срыве курортного сезона. "Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная".

Aleksey Kopytko

Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьютеров топлива.

Сами по себе эти удары не смертельны. Но они создают воронку.

Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка. Кто-то заплатит за топливо дороже.

Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цен и др. добавится бухтение по поводу топлива

Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязаний оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для лёгкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали "независимых" торговцев. Что порождает конфликтность, особенно – сейчас.

В-третий, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам (как и по бензовозам в Приазовье) – это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом.

Обратите внимание: буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от "небольшие проблемы с топливом" до "ужас-ужас, блокада!". В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, который уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность. Которая накладывается на общий неблагостный фон…

Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цен и др. добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкреплённое невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет такая себе.

А поскольку российская власть тотально врёт (дорогие россияне об этом всё чаще прямо говорят), станет больше вопросов.

Это не приведёт к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлёвском олимпе усилится. Кремлю придётся чем-то занять население…

Анюта Степанова

Талоны на счастье.

​Но допустим, чудо случилось: вы выплыли из иркутских Грязей (с большой буквы, это уже бренд).

Куда едем? Правильно, на заправку! Но и тут сюрприз. В "энергетической сверхдержаве", которая заливает мир нефтью (правда, её уже никто не берёт), бензин теперь… по талонам!

В Крыму и других регионах уже вовсю радуются "приданому" в виде листочков с печатями. "Жить стало интереснее, жить стало веселее!" – как говорил классик. Скоро бензин будут передавать по наследству, а талон на 95-й станет лучшим подарком на свадьбу.

Мужик на видео говорит, что очередЯ и ажиотаж конечно есть, но талоны принимают! А значит – всё отлично!

​Мой прогноз для России: Назад в будущее (на кобыле).

​Давайте будем честными: момент, когда бензин окончательно исчезнет или станет стоить как крыло самолёта, уже не за горами.

И вот тогда наступит эра гужевого транспорта.

• ​Плюсы: Лошадь не требует запчастей из "недружественных стран".

• ​Минусы: Лошадь тоже хочет кушать, а сено по талонам – это вам не шутки.

Alexey Fursa

В оккупированном Крыму уже объявили о том, что начиная с этого дня, там вводятся ограничения по отпуску бензина из расчета 20 литров в одни руки на сутки. Это конечно, если эти 20 литров есть, чтобы их вот так выдать.

Люди старшего пионерского возраста помнят именно такого рода ограничения на финальном отрезке жизни совка. Тогда тоже было ограничение ровно такого плана, но весь фокус в том, что отпуск 20 литров в руки разрешен был, а вот бензина уже не было и он так и не появился до развала совка. Так что все это уже было и прутин ведет свое стадо, след в след по этой самой тропе.