Беспилотники атаковали Березники, завод "Азот" останавливал работу

В Пермском крае беспилотники в ночь на 3 октября беспилотники атаковали город Березники, где расположен химический завод "Азот". Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в результате атаки беспилотников был повреждён двухквартирный жилой дом, никто не пострадал.

На химическом заводе "Азот", сообщил Махонин, была "кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме".

О взрывах на "Азоте" телеграм-каналы сообщали вечером в четверг и в ночь на пятницу. Глава Березников Алексей Казаченко говорил, что "Азот" приостановил работу в 20:45. Тогда местные телеграм-каналы, писала Astra, сообщали, что причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов. Пермское управление МЧС объявило о "беспилотной опасности" третьего октября в 03:05 по местному времени. В утренней сводке Минобороны России Пермская область не упоминается.

"Азот" – филиал "Уралхима". Предприятие производит высшие алифатические амины, натриевую селитру и кристаллический нитрит натрия. Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. Завод находится примерно 1700 км от границы с Украиной. Украинские военные атаку пока не комментировали.