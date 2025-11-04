Беспилотники атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке

В ночь на 4 ноября украинские беспилотники атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане: произошёл взрыв в цехе водоочистки, он частично обрушился.

Как сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов, на момент атаки в цехе находились пять человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

По словам главы региона Радия Хабирова, силы ПВО сбили два беспилотника – обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. По его словам, предприятие работает в штатном режиме.

По данным телеграм-канала Astra, в городе Кстово Нижегородской области атаке подверглась промзона, где расположены два предприятия: нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В промзоне начался пожар, местные жители ночью сообщали о взрывах.

В Волгоградской области в результате атаки дронов на площадке подстанции "Фроловская" начался пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По последним данным, пострадавших нет.

Десятки дронов также атаковали Воронежскую область: на юге региона выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили. В соседнем районе выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме. По словам главы региона Александра Гусева, пострадавших нет.

Всего, по данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над восемью российскими регионами. Больше всего сбили над Воронежской (40), Нижегородской (20) и Белгородской (10) областями.