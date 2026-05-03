Беспилотники атаковали Подмосковье и порт Приморск

Украинские беспилотники в ночь на 3 мая атаковали несколько регионов России, в том числе Московскую и Ленинградскую области. Это следует из сообщений российских властей, украинских мониторинговых каналов и местных жителей.

По данным Минобороны России, силы ПВО в ночь на 3 мая сбили 334 украинских беспилотника над 15 российскими регионами, главным образом в центральном регионе, а также на Северо-Западе и в Поволжье, а также над аннексированным Крымом. Независимых подтверждений указанных цифр нет, сколько сбить не удалось, в Минобороны не сообщили.

В деревне Чернево Волоколамского округа Московской области при атаке беспилотников погиб 77-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его данным, над регионом было сбито шесть беспилотников. Что стало причиной гибели человека - обломки или попадание несбитого беспилотника - не сообщается. Утром в воскресенье о том, что были сбиты два беспилотника, "летевшие на Москву", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Над Ленинградской областью за ночь сбиты 59 дронов, заявил глава региона Александр Дрозденко. О пострадавших не сообщалось. Местные жители ряда городов сообщали, что слышали звуки беспилотников или взрывов.

Украинские мониторинговые каналы сообщили о пожаре в порту Приморска.

Губернатор Дрозденко впоследствии подтвердил, что в порту возникло "возгорание", однако вскоре его "последствия были ликвидированы".

В Смоленской области, по данным властей, при падении обломков пострадали три человека.

Росавиация вводила временные ограничения в московских аэропортах Шереметьево и Внуково, а также в петербургском Пулково, задержаны или отменены были десятки рейсов.

Украинский Генштаб пока не сообщал о результатах ударов. В последнее время российские регионы практически ежедневно подвергаются ударам беспилотников, часто их целями становятся морские порты.