На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение после атаки украинских беспилотников в ночь на 1 мая, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте происшествия продолжают работать 143 человека и 25 единиц техники.

С середины апреля нефтяная инфраструктура в Туапсе была атакована четыре раза. После атаки дронов на НПЗ 16 и 20 апреля продукты горения попали в атмосферу, а из-за повышения уровня воды в реке вылившиеся туда нефтепродукты перелились через защитные барьеры и попали в акваторию Черного моря.

В ночь на 28 апреля дроны снова атаковали этот нефтеперерабатывающий завод. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко утром в субботу сообщил, что на трех участках продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. "В гостиницах города остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ", – добавил он.