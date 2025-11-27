Беспилотники атаковали Самарскую и Пензенскую области

Беспилотники в ночь на четверг атаковали Самарскую область. Под удар попал Новокуйбышевск. По данным телеграм-канала ASTRA, вспышки во время атаки возникли прямо над местным нефтеперерабатывающим заводом "Роснефти". Это уже третья атака на предприятие за два месяца. До этого НПЗ атаковали 16 ноября и 19 октября.

Как установила ASTRA по видео очевидцев, в ночь на 27 ноября в небе над Новокуйбышевском были зафиксированы как минимум три вспышки. Первая произошла в воздухе на высоте около полутора километров. Вторая — также над горизонтом, и, вероятно, была связана с работой ПВО южнее Новокуйбышевского НПЗ. Третья вспышка, самая яркая, зафиксирована на территории нефтеперерабатывающего завода. На опубликованных кадрах видно яркое зарево, которое возникает в районе технологических установок.

Новокуйбышевский завод — один из крупнейших объектов нефтепереработки в регионе.

Власти Самарской области атаку дронов пока не комментировали.

В Пензенской области обломки беспилотника упали в посёлке Тамала. Там повреждена крыша пустующего одноэтажного здания, взрывной волной выбиты стёкла в расположенном рядом жилом доме, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам пострадавших нет, посёлке введён режим ЧС.

В Белгородской области под ударом оказались энергообъекты. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что повреждения будут оценены утром, и назвал ситуацию крайне напряжённой. Он также прокомментировал отключение мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности, но признал, что из-за этого нарушено оповещение населения. Власти, по его словам, пытаются найти "компромиссное решение".

По данным Минобороны России, всего за ночь перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотников. По данным ведомства, 52 дрона сбили над Белгородской областью, 26 — над Курской, 18 — над Самарской.

Из-за атак аэропорты Самары, Саратова, Тамбова, Пензы, Калуги вводили ограничения на приём и отправку самолётов.

