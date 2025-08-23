Беспилотники долетели до Петербурга впервые с осени прошлого года

В субботу Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников. По данным губернаторов региона, над Ленобластью сбиты шесть дронов, над Петербургом — два.

Власти Петербурга вечером сообщили, что при нейтрализации беспилотника в одном из домов в Красносельском районе выбило стёкла. Данных о пострадавших не поступало.

По данным "Фонтанки", в последний раз беспилотники достигали Петербурга в октябре 2024 года.

Субботняя атака привела к массовым задержкам и отмене рейсов в аэропорту Пулково. Более 30 лайнеров днём ушли на посадку на запасные аэродромы, более 50 рейсов были задержаны. К вечеру субботы аэропорт возобновил работу.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву.

Ограничения на приём и отправку самолётов в субботу вводили аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Самары, Калуги и других городов.

Больше новостей Радио Свобода: