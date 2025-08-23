В Ростовской области после удара БПЛА задерживаются 38 поездов

В Ростовской области утром в субботу вышли из графика движения и задерживаются около 40 поездов. Об этом сообщили в РЖД. В компании заявили, что работа контактной сети в районе станции Сергеевка на участке Россошь – Сохрановка была нарушена из-за падения беспилотника. Сообщается, что движение поездов уже восстановлено, но 38 составов следует с задержками до 3 часов 40 минут.

За последний месяц украинские беспилотники уже несколько раз атаковали железнодорожную инфраструктуру в южных регионах России. Это приводило к задержкам движения поездов, в том числе на магистральной линии Москва-Ростов-Сочи.

По данным Минобороны России, в ночь на 23 августа были "уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа". Сколько дронов сбить не удалось, в ведомстве не сказали. Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны работали в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. "Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал", – сообщил Слюсарь.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил, что из-за падения обломков БПЛА в областном центре был поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали три человека. С территории южных регионов России, как сообщает Кавказ.Реалии, той же ночью запускались дроны по Украине.