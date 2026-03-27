Беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область

Украинские беспилотники третью ночь подряд атаковали Ленинградскую область. Украинские телеграм-каналы "КиберБорошно" и Exilenova+ утверждают, что ночью было совершено "повторное одновременное поражение" нефтеналивных портов Усть-Луга и Приморск. Украинская армия на днях уже атаковала эти два порта. Удары подтвердили в Генштабе ВСУ. Атаку в ночь на 27 ноября в Киеве пока не комментировали.

Минобороны России отчиталось о 85 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 27 марта над восемью регионами, аннексированным Крымом и акваторией Черного моря. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 36 дронов.

В петербургском аэропорту Пулково были отменены 28 рейсов, более 50 задерживаются. Несколько самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в "результате атаки БПЛА на промышленной площадке в Череповце зафиксированы 8 прилетов". В следующем сообщении он написал, что "над череповецкой промышленной площадкой сбито 10 БПЛА". По его словам, повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал.

Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ со ссылкой на местных жителей сообщили, что целью атаки было АО "Апатит".

На сайте предприятия говорится, что это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.

По данным Reuters, как минимум 40 процентов мощностей России по экспорту нефти были выведены из строя в результате атак украинских беспилотников, захвата танкеров и приостановки работы нефтепровода "Дружба". Это эквивалентно примерно двум миллионам баррелей в сутки.