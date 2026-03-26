Украинские беспилотники в ночь на 26 марта вновь атаковали Ленинградскую область. Украинские телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+ пишут, что был атакован завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши на востоке области. Утверждается, что горят резервувары с нефтью. Об атаке на завод со ссылкой на местных жителей также сообщает издание Astra.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повреждениях в промышленной зоне Киришского района в результате атаки украинских беспилотников. По его словам, силы ПВО сбили 21 дрон над регионом, никто не пострадал. Дрозденко не уточнил, какой объект стал целью атаки.

Минобороны России отчиталось о 125 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 26 марта.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) входит в группу ПАО "Сургутнефтегаз". Предприятие выпускает бензин, дизтопливо, авиационный керосин, мазут, серную кислоту, битум, парафин и ароматические углеводороды. В 2024 году объем переработки на заводе составил 17,5 млн тонн, что составляет 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

Предприятие уже подвергалось атакам беспилотников в марте 2024 года, а также в марте, сентябре и октябре 2025 года. В сентябре и октябре прошлого года из-за повреждения установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 завод, который является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, приостанавливал работу.

По данным Reuters, как минимум 40 процентов мощностей России по экспорту нефти выведены из строя в результате атак, захвата танкеров и приостановки работы нефтепровода "Дружба". В этом месяце Украина, в частности, атаковала три крупнейших западных порта России: Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. Удар по Усть-Луге был нанесён в ночь на 25 марта.