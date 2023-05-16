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Деньги на Свободе

Без "энергетической дубинки". Газовое оружие не сработало

Цены на газ в Европе опустились в район 360 долларов за тысячу кубометров. Это уже не просто довоенные уровни или уровни, с которых в 2021 году начинался европейский энергетический кризис, который активно раздувал "Газпром", сокращая поставки в самые неподходящие для европейцев моменты. 360 долларов за тысячу кубометров – это в десять раз ниже пиковых значений, которых достигала цена на газ в Европе в 2022 году. Сначала вскоре после военного вторжения российских войск на территорию Украины, а потом и после подрыва "Северных потоков".

При этом доля "Газпрома" на европейском рынке после драматического падения в прошлом году так и осталась ниже десяти процентов. А это означает, что всего за год Европа смогла совершить то, на что даже самые отъявленные оптимисты отводили как минимум десятилетие – заместить основную долю российского газа.

Всего за год взаимоотношения между Россией и Евросоюзом развернулись на 180 градусов

Длившаяся долгие годы энергетическая зависимость от России радикально снизилась. И теперь европейцы спокойно (по комфортным для себя ценам) могут заполнять газовые хранилища к следующему отопительному сезону и обсуждать ужесточение санкций в отношении российского энергетического сектора. По информации Financial Times, уже на этой неделе на саммите "Большой семерки" в японской Хиросиме развитые страны могут запретить возобновление прокачки российского топлива по трубопроводам, которые сейчас не используются. Всего за год взаимоотношения между Россией и Евросоюзом развернулись на 180 градусов.

Раньше "Газпром" по сути выполнял функции одного из департаментов Министерства иностранных дел, а газовый шантаж со стороны России служил постоянным фоном, который вынуждены были держать в голове как в Брюсселе, так и в столицах стран-участниц ЕС. Угроза "перекрыть вентиль" постоянно витала в воздухе, а после начала войны в течение какого-то времени это был единственный повод для общения европейских лидеров с Путиным.

Кроме, конечно, остановки боевых действий и безусловного вывода российской армии со всей территории Украины. Еще год назад Кремль мог использовать угрозу полной остановки поставки энергоносителей в Европу для того, чтобы договориться о нерасширении НАТО и даже о негласном признании российской аннексии Крыма. Теперь вести развитым странам вести переговоры с Путиным просто не о чем.

Зато для "Газпрома" и российского бюджета энергетические санкции развитых стран оказались более чем чувствительными.

Закон о бюджете можно порвать и выбросить в мусорную корзину

В конце минувшей недели Министерство финансов России отчиталось об исполнении федерального бюджета в апреле. Кардинального перелома, о котором заговорили было после мартовских результатов, не произошло. Но за да первых месяца 2023 года российское правительство потратило на 2,6 триллиона рублей больше, чем получило в виде налогов и сборов. Потом, в марте, российский бизнес расстался с налогом на прибыль за 2022 год, и у Минфина даже случился некоторый профицит в 200 миллиардов. Но в апреле снова триллионная дыра. Дефицит по итогам четырех первых месяцев года 3,42 триллиона рублей. Это почти на полтриллиона больше, чем заложено в законе о бюджете на весь 2023 год.

Психологически важный рубеж перешли. Закон о бюджете можно порвать и выбросить в мусорную корзину или, следуя экологическим веяниям, сдать в переработку. Дальше – абсолютная, ничем не ограниченная свобода и полюбившиеся российским чиновникам действия по обстоятельствам.

И пусть у него голова не болит хотя бы о том, где брать деньги

Дополнительную воздушность всему придает тот факт, что ведомство министра финансов Антона Силуанова просто тратит деньги, не слишком заботясь о том, чтобы объяснить их источник. Ни темпы расходования средств из Фонда национального благосостояния, ни рост государственного долга даже близко не приближаются к этим почти трем с половиной триллионов, свалившимся с неба. А раз так, то где три, там и десять. В конце концов правительство действует в экстремальных обстоятельствах. И пусть у него голова не болит хотя бы о том, где брать деньги.

Министр финансов Антон Силуанов и президент Владимир Путин
Министр финансов Антон Силуанов и президент Владимир Путин

Антон Силуанов, который первые десять лет службы на посту министра был вечно озабочен добыванием дополнительных доходов, в последние месяцы демонстрирует все больше оптимизма. Его последнее появление на публике сопровождалось заявлениями о неминуемом скором росте нефтяных цен. Поводом для такой уверенности стало апрельское решение ОПЕК+ об очередном добровольном сокращении добычи (предыдущее было в октябре 2022 года). Однако сейчас, через две недели после того, как добровольное сокращение добычи вступило в силу, цены ниже даже тех уровней, на которых решение принималось. В начала апреля за баррель Brent платили 80 долларов, а сейчас не дают и 75.

Сильнее всего снизились заказы со стороны предприятий машиностроения

Между тем продолжается накачка российской экономики ничем не обеспеченным эмиссионными рублями. Основной канал – засекреченные военные расходы. Именно этот абсолютно непрозрачный (и давно уже не оборонный сектор) сейчас обеспечивает статистическую устойчивость ВВП России, ее промышленного производства и прочих показателей. Оценить, сколько и чего именно сходит с конвейеров и сколько из этого безвозвратно теряется на территории Украины, почти невозможно.

Есть, впрочем, косвенные способы понять хотя бы порядок цифр. Вот, например, на минувшей неделе вышел обзор компании "Северсталь", в котором говорится, что потребление стали в России в первом квартале упало на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, сильнее всего снизились заказы со стороны предприятий машиностроения. В компании списывают это на уход иностранных производителей автомобилей.

Но если вспомнить поездки на "Уралвагонзавод" заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, можно было бы ожидать, что резкий рост выпуска танков, бронетранспортеров и прочей техники как двойного, так и вполне однозначного назначения, должен был бы компенсировать обвал производства гражданских автомобилей. В конце концов в одном танке стали больше, чем в дюжине "Мерседесов". Но нет, не компенсировали.

Дмитрий Медведев во время посещения "Уралвагонзавода". Октябрь 2022 года
Дмитрий Медведев во время посещения "Уралвагонзавода". Октябрь 2022 года

Однако самое любопытное в отчете "Северстали" в том, что на втором месте после машиностроения по сокращению потребления стали пребывает российский топливно-энергетический сектор и его крупнейший потребитель – "Газпром". Можно было бы ожидать, что российский монополист попытается компенсировать потерю трубопроводных мощностей на западном направлении ускоренным развитием внутренних сетей и еще более ускоренным строительством восточных маршрутов.

Новой сверхприбыли взяться неоткуда

Но этого не происходит по банальной причине: у "Газпрома" для этого недостаточно денег. Сверхприбыль 2021-2022 годов, полученную от скачков мировых цен на газ, еще в прошлом году экспроприировал Минфин. А новой сверхприбыли взяться неоткуда. И это заставляет сделать вывод о том, что любые попытки воспользоваться своим монопольным положением ведут к разрушению монополии. "Газовое оружие" Путина, которое он применил против Европы, оказалось одноразовым.

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