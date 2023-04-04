Подарок ОПЕК. Кто выиграет от сокращения картелем добычи нефти

Страны ОПЕК+ в понедельник 3 апреля объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2023 года на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Сильнее всего снизят добычу Россия и Саудовская Аравия – по полмиллиона баррелей в сутки от среднего уровня по состоянию на февраль. Остальные страны – а это Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, Ирак, Алжир, Габон и Казахстан – обеспечат сокращение оставшихся 660 тысяч.

Это событие стало для рынка неприятным сюрпризом. Если о российском сокращении было известно давно, то все остальные решения принимались в минувшие выходные. В результате стоимость североморской смеси Brent в понедельник с открытия торгов взлетела сразу на 8 процентов и вплотную приблизилась к 85 долларам за баррель.

За последние полгода это уже второе сокращение добычи странами ОПЕК+. В октябре была достигнута договоренность о снижении на 2 миллиона баррелей в день.

В нынешнем решении не имеет смысла искать какую-то политическую подоплеку. Принято оно превентивно – на опасениях, что развивающийся в развитых странах банковский кризис превратится в мировой финансовый, а потом и экономический. Что чревато не только обвалом котировок на все, включая нефть, но и сокращением глобального спроса на сырье.

Для экспортеров нефти, включая Россию, это не самая приятная тенденция

Кроме того, октябрьское сокращение своих целей не достигло. В конце сентября цена барреля Brent опустилась ниже 85 долларов, а после решения о сокращении добычи примерно за неделю выросла на 10 с небольшим долларов. Однако "закинуть" котировки выше 100 долларов за баррель так и не удалось. Более того, цены продолжили сползать, и в марте нынешнего года опустились уже к 70 долларам. И уже в конце марта энергетический стратег JP Morgan Кристиан Малек в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что если этот рубеж не устоит, котировки могут уйти значительно ниже 60 долларов.

Так или иначе можно констатировать, что за полгода нижняя граница, за которой страны ОПЕК+ начинают реагировать, опустилась примерно на 15 долларов за баррель. Для экспортеров нефти, включая Россию, это не самая приятная тенденция. Страны ОПЕК+ пытаются переломить тенденцию на падающем рынке.

Раз уж речь зашла о России, то новости для местных нефтяных компаний не самые приятные. С одной стороны, потолок цен продолжает действовать. Более того, Индия, которая в 2022 году побила все рекорды по наращиванию импорта нефти из России, заявила, что выше "потолка" платить за российское сырье не собирается. Так что рост стоимости Brent может означать просто увеличение скидки, с которой российская нефть продается к североморской.

Это может охладить и экономику и рынки, в том числе и нефтяной

С другой стороны, с апреля для подсчета налогов и сборов с нефтяников власти России в качестве ориентира используют именно Brent, установив предельный размер дисконта на российское сырье. Так что доходы компаний могут и не вырасти, а поборы в пользу бюджета повысятся. Соответственно, рентабельности бизнеса может пострадать. Пока картина выглядит именно так.

3 апреля Минфин обнародовал свою оценку средней цены Urals в марте – 47,85 доллара за баррель. Скидка к Brent (среднемесячная цена на этот сорт сложилась на уровне 79,1 доллара за баррель) составила 39,5 процента. Так что если бы нефтяным компаниям пришлось переходить на новую форму подсчета налогов и сборов уже в марте, им пришлось бы еще и доплачивать.

Насколько эффективным окажется нынешнее снижение, пока судить сложно. Многие инвестиционные банки повысили свои прогнозы среднегодовой цены на нефть. Часть аналитиков допускает, что рынок отреагирует очередной попыткой приблизиться, а потом и штурмовать рубеж на уровне 100 долларов за баррель. Другие указывают на то, что в случае, если углеводороды действительно начнут расти в цене и истерические колебания на бирже перерастут в стабильный рост котировок, это окажет дополнительное инфляционное давление на экономики развитых стран, и повышение ставок ведущими Центробанками может ускориться. Это может охладить и экономику и рынки, в том числе и нефтяной.

Европейцы после потрясений последних двух лет и так серьезно пересмотрели планы по возобновляемым источникамПока же очевидно лишь то, что главными бенефициарами окажутся американские производители, которые не брали на себя никаких обязательств. И речь не только о США, но и об остальных странах двух континентов – от Бразилии и Венесуэлы, до Канады. В выигрыше также африканские страны и европейцы, добывающие тот самый Brent на североморском шельфе. Все они получают возможность увеличить свою долю на рынке без риска обвалить цены.

Европейцы и так серьезно пересмотрели планы по возобновляемым источникам

Что касается потребителей, то у них появляется дополнительный стимул ускорить программы перехода к возобновляемой энергетике. Европейцы после потрясений последних двух лет и так серьезно пересмотрели планы по возобновляемым источникам. В конце марта Европарламент и Совет Европы предварительно согласовали новые цели по развитию возобновляемой энергетики в Евросоюзе. Если раньше ставилась задача к 2030 году получать примерно треть (32 процента) энергии за счет солнца и ветра, сейчас планка повысилась до 42 с половиной процентов. Чем выше поднимутся (если поднимутся) цены на углеводороды, тем проще будет сторонникам отказа от углеводородов продвигать свои идеи.

Вот только для России все эти долгосрочные планы и стратегии пока малоинтересны. Главное, что сегодня цены выросли и у министра финансов Антона Силуанова резко улучшилось настроение. Потому что никакого 2030 года ни у него, ни у его начальников нет. Конец года, и тот тонет в тумане неопределенности. Они живут сегодня, впрочем, как и вся Россия.