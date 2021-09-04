Без лицензии. Неудачи кремлевских пропагандистов в Германии

Немецкоязычный филиал кремлевского телеканала RT заблаговременно начал готовиться к предстоящей смене власти. Эпоха Ангелы Меркель подходит к концу, и Кремль опасается, что канцлером станет кандидат от "зеленых" Анналена Бербок, жестко критикующая путинский режим.

Канал RT DE (ранее RT Deutsch), вещающий с 2014 года в YouTube, в год выборов решили превратить в полноценное телевидение. Началось дорогостоящее строительство студий в Берлине, сменилось руководство, расширился штат сотрудников.

Однако эти планы приходится существенно корректировать из-за непредвиденных обстоятельств. Первый удар нанес Commerzbank, закрывший в конце мая счета RT DE. Затем возникли сложности с оформлением лицензии на спутниковое вещание в Германии. Руководство телеканала решило получить ее в Люксембурге. Однако 13 августа был получен отказ и от люксембургского медиарегулятора. Представитель МИД РФ Мария Захарова объявила это решение "недопустимым актом наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществленным в нарушение международных обязательств Люксембурга в этой сфере". Она считает, что телеканал подвергается травле в ФРГ и стал жертвой "медийного психоза".

дезинформация более тонкая. Репортеры искажают и игнорируют факты

Германские медиа, посвятившие RT DE в предвыборные месяцы ряд публикаций, досконально изучили политику YouTube-канала, регулярно предоставляющего площадку радикалам вроде ковидоотрицателей и борцов с масочным режимом. "RT DE с 2014 года распространяет в Германии пропаганду, финансируемую Кремлем, и стремится ослабить доверие к демократическим институтам. Платформа не распространяет полностью сфабрикованные фейковые новости, дезинформация более тонкая. Репортеры искажают и игнорируют факты, тем самым сея недоверие к властям, политикам и авторитетным СМИ", – пишет журнал "Шпигель". При этом продвигается кремлевская повестка дня: зрителям внушают, например, что Крым не был аннексирован, а Алексей Навальный не был отравлен. Корреспонденты российского канала старательно освещают уличные акции "кверденкеров", зачастую сопровождающиеся беспорядками. Внутренние документы редакции свидетельствуют, что журналисты подчиняются политическим распоряжениям из Москвы: в частности, их распекают за то, что не слишком расторопно сообщили об очередных заявлениях Путина.

Газета "Бильд" 1 сентября опубликовала статью, в которой говорится о том, что московское руководство встревожено неудачей нового руководства RT DE, которому не удалось запустить круглосуточное спутниковое вещание. Газета обращает внимание на исчезновение с сайта канала упоминания об учредителе – RT DE Productions GmbH из Берлина; теперь там указана "материнская компания" TV-Novosti из Москвы. Начальником значится Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, и исчезло имя Динары Токтосуновой, руководящей RT DE. "Бильд" утверждает, что Токтосунова была экстренно вызвана в Москву в конце августа вскоре после того, как заявка на получение лицензии на телевидение была отклонена. "Неужели Кремль лишил власти неудачливого босса RT DE, чтобы наказать ее за то, что она не открыла телеканал на немецком языке?" – задается вопросом газета и предлагает две версии.

Возможно, Москва планирует подать еще одну заявку на получение телевизионной лицензии в Люксембурге и хочет убрать марку RT DE, поскольку в Люксембурге пояснили, что медиаоперации новой телекомпании будут в основном вестись из Берлина и заявку следует подавать в Германии.

Но, вероятно, дело не только в этом. Как предполагает "Бильд", учредителя меняют из-за того, что RT хочет избежать компенсационных выплат по проигранным судебным искам, в частности по делу о книге "RT Deutsch изнутри – медиаармия Путина в Германии".

Я заявил, что я не секретный агент, и спрашивал, что со мной сделают в России, если я тайно сфотографирую солдат перед военным госпиталем?

Ее автор – известный берлинский журналист Даниэль Ланге. Два года он сотрудничал с немецким отделением российского телеканала. В марте 2021 года, после конфликта с начальством, уволился и выпустил разоблачительное исследование. Он сам сверстал книгу и выложил для продажи в магазине Amazon.

Ланге утверждает, что получал от начальства задания, не имеющие ничего общего с журналистикой. По его словам, ему предлагали следить за Алексеем Навальным, а также за соратниками российского оппозиционера – Леонидом Волковым и Марией Певчих. В качестве доказательства он опубликовал переписку с редакторами в рабочем чате RT DE.

В книге Ланге рассказал, что перед ним поставили задачу следить за берлинской клиникой "Шарите", где находился Алексей Навальный, отравленный в Омске, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию "в аналитических целях". Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT DE, мог на самом деле находиться Навальный. Затем Ланге велели проникнуть в клинику "Шарите" под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали пройти, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он "не секретный агент". В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, но у него ничего не получилось. Вскоре после этого Ланге поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение.

Динара Токтосунова отвергает все обвинения. По ее словам, Ланге давали не шпионские задания, а обычные журналистские поручения.

"Распоряжение сфотографировать меры безопасности в военном госпитале в Берлине, где, как подозревал RT, мог находиться Навальный, и отправить снимки в редакцию, не имело журналистского подтекста... И это запрещено в Германии. Я несколько раз заявил, что я не секретный агент, и спрашивал, что со мной сделают в России, если я тайно сфотографирую солдат перед военным госпиталем? Ответа или реакции не было, но следовало новое задание. Узнать местонахождение Волкова по фото его квартиры было нелепостью, лишенной журналистского смысла. Волков не скрывался в Берлине и давал интервью. Если бы вы хотели взять у него интервью, вы бы сделали официальный запрос или купили видеоматериал в агентстве", – говорил Ланге в интервью Радио Свобода.

моя книга ясно показывает, как работает RT в Германии и какого рода журналистикой они занимаются

И это интервью, и первая публикация "Бильд" об уходе Даниэля Ланге, и, разумеется, сама книга вызвали недовольство у руководства RT DE. Представители канала стали делать всё, чтобы книга была изъята из продажи, а утверждения Ланге были поставлены под сомнение. Во франкфуртском региональном суде начался судебный процесс, завершившийся на днях победой немецкого журналиста.

"RT требовал запретить всю книгу, мои отдельные заявления и все скриншоты, которые я опубликовал о заданиях, связанных с Навальным, – рассказал Даниэль Ланге Радио Свобода. – Однако суд счел совершенно законной публикацию скриншотов. Суд также отметил, что существует особый интерес немецкой общественности к сведениям о том, что медиакомпания, зарегистрированная в Германии и имеющая тесные связи с Россией, может быть причастна к тайным расследованиям в отношении оппонентов российского режима на территории Германии. Речь идет и самом Навальном, и его соратниках, Волкове и Певчих, за которыми могло вестись наблюдение на территории ФРГ".

Даниэль Ланге поражен тем, с каким упрямством действует руководство RT DE в этом деле. "Есть много причин, по которым RT не заинтересован в публикации моей книги. Ведь она ясно показывает, как работает RT в Германии и какого рода журналистикой они занимаются. Но ни один суд не запретил мне распространять эту книгу, и все ходатайства RT были отклонены. RT смог прекратить продажу моей книги в магазине Amazon только потому, что там заявили, что у RT существуют права на нее – на основании трудового договора, который я с ними заключал. Это дорогостоящий процесс, и он еще не закончен. RT использует все средства, которые предлагает правовое государство Германия, и всегда находит поводы затеять новый суд. Для RT, видимо, совершенно неважно, выиграют ли они эти иски".

я не хочу, чтобы такого сорта "российская цензура" существовала в Германии

На вопрос, что для него было самым сложным в этой истории, Даниэль Ланге отвечает: "Видеть, как люди пытались публично объявить меня лжецом. На российском телевидении, а также на RT UK было несколько телепрограмм, в которых менеджеры RT Deutsch "разъясняли факты со своей точки зрения", утверждали, что я "получил задание снять репортаж" о Навальном, и им было наплевать на то, что из истории чата ясно, что у меня точно не было такого задания". А глава канала заявила, что Amazon прекратил продажи, потому что "не хочет распространять ложь". Но ведь именно она инициировала запрет продаж – вовсе не из-за "лжи", а из-за трудового договора!"

Даниэль Ланге удручен тем, что это скандальное дело не получило должного освещения в мировых медиа.

"Я прошел весь процесс один, мне практически никто не оказал поддержки. Бывали моменты, когда я хотел сдаться. Но это не в моем характере, и главное – я не хочу, чтобы такого сорта "российская цензура" существовала в Германии".

RT в Германии – это просто невероятно дорогой ютьюб-канал

Суд постановил изменить 11 формулировок в книге. "Они не имеют отношения к ее сути, – поясняет Даниэль Ланге. – Речь идет о моих оценочных суждениях. Например, я не могу утверждать, что кто-то из гостей эфира RT был "счастлив" оттого, что у него взяли интервью. Переформулировка займет у меня 15 минут. Если я это сделаю, ничто не мешает распространению моей книги, и я ее намерен распространять – один или с чьей-то помощью".

Даниэль Ланге не сомневался в том, что попытки RT получить заявки на вещание в Германии закончатся фиаско. "В арендованных RT Deutsch помещениях была построена очень дорогая и ультрасовременная телестудия. Думаю, каждый может представить себе затраты, связанные с таким проектом. Мне не совсем понятно, как можно пойти на столь серьезный риск с экономической точки зрения. Сейчас RT в Германии – это просто невероятно дорогой ютьюб-канал".