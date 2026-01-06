Без Мадуро нефти больше. Что будет на рынке энергоносителей

Падение авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и контроль со стороны США над политическими процессами в этой стране открывает американским компаниям доступ к месторождениям с самыми большими в мире запасами нефти, что может радикально изменить расстановку сил на мировом рынке энергоносителей. А вот для "Роснефти", которая владеет долями в венесуэльских проектах, места, похоже, не останется. Да и судьба российских кредитов, выданных обвиненному в наркоторговле президенту Боливарианской республики, мягко говоря, неоднозначна.

Пока россияне доедали новогодний оливье, президент США Дональд Трамп не сидел сложа руки. По его приказу американские войска провели образцово-показательную военную операцию, похитили и доставили в США президента Венесуэлы и стратегического партнера России Николаса Мадуро. Теперь его будут судить в США, где низложенному президенту предъявлен ряд обвинений, в том числе в "наркотерроризме". Поговорим о последствиях.

Прежде всего следует отметить, что целью операции был не только арест Мадуро, но и смена режима. Этого особо не скрывает ни Дональд Трамп, который заявил, что США возьмут на себя управление страной, ни госсекретарь США Марко Рубио. Последний в интервью NBC News заявил, что нельзя было превращать Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, "Хезболлы", Китая или кубинских агентов разведки. А заодно пообещал приложить усилия к тому, чтобы страна "двигалась в определенном направлении". Хотя пока формально во главе страны остается Делси Родригес, занимавшая при Мадуро должность вице-президента.

Интереса к венесуэльской нефти, – а страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами – ни Трамп, ни Рубио тоже не отрицают. Американский президент вспомнил , что именно американские компании построили нефтяную промышленность страны, которую социалистический режим "украл". Теперь США планируют восстановить сильно запущенную инфраструктуру. Рубио же высказал уверенность в том, что интерес со стороны крупнейших американских энергетических компаний к возможности инвестировать в Венесуэлу будет огромным.

Одним из первых на похищение Мадуро отреагировал российский миллиардер Олег Дерипаска, который в своем Телеграм-канале написал , что получение американцами контроля над венесуэльскими месторождениями ударит по российскому бюджету, поскольку теперь США будут контролировать более половины мировых запасов нефти, а их цель – не допустить того, чтобы российская нефть стоила дороже 50 долларов за баррель.

Этим, кстати, российские потенциальные потери не ограничиваются. Венесуэла – стратегический и военно-технический партнер, а заодно и должник России, которая еще со времен предшественника Мадуро Уго Чавеса поставляла в Боливарианскую республику оружие – в долг, понятное дело. К настоящему моменту, по подсчетам агентства Reuters, Венесуэла должна России 17 миллиардов долларов. Кроме того, кредитовал режим Мадуро не только Кремль, но и "Роснефть", которая получила доли в венесуэльских проектах. Правда, в 2020 году, после введения санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании, "Роснефть" продала все активы в Венесуэле специально созданной госструктуре "Росзарубежнефть". Так что убытки опять ложатся на государство.

Пока говорить о том, что ситуация на мировом рынке энергоносителей радикально изменится в ближайшие месяцы, преждевременно. Нефтяная отрасль Венесуэлы находится в упадке и, по оценке американских экспертов, для того, чтобы вернуть стране былое нефтяное величие (в середине 70-х годов 20 века страна добывала в четыре раза больше нефти, чем сейчас), потребуется инвестировать по 10 миллиардов долларов в течение 10 лет. Тем не менее, в долгосрочной перспективе движение Венесуэлы, по выражению Рубио, "в определенном направлении" означает радикальное изменение расстановки сил на мировом рынке энергоносителей. Венесуэла – страна не только с самыми большими запасами нефти, но и одна из основателей ОПЕК. Нефтяной картель – что в своем изначальном виде, что в расширенном составе ОПЕК+, по мере восстановления нефтяной и экспортной инфраструктуры Венесуэлы потеряет всякий смысл.

У арабских стран есть только один способ этого избежать – залить мир дешевой нефтью, сделав многомиллиардные инвестиции в Венесуэлу нерентабельными для американских нефтяных гигантов. Но для многих участников ОПЕК+, в том числе и для России, такого рода торговая война может оказаться крайне болезненной. А 50 долларов за баррель российской нефти, о которых пишет Олег Дерипаска, станут несбыточной мечтой. Однако держать слишком долго цены на низких уровнях тоже смысла особого нет, не для того, в конце концов, создавался картель.

Пока ОПЕК+, похоже, пребывает в замешательстве. На встрече профильных министров организации было принято решение оставить действующие квоты на добычу нефти. Так что каких-то изменений если и стоит ожидать, то не раньше 1 февраля, когда состоится очередное заседание.



