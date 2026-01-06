Reuters: около 10 cанкционных танкеров покинули Венесуэлу

С начала года из территориальных вод Венесуэлы вышли около 10 танкеров с нефтью и топливом, несмотря на введённую США блокаду экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, документы и данные мониторинговой службы TankerTrackers.

Все суда находятся под санкциями, большинство из них ходят без флага и действующих документов о безопасности. Примерно половина – супертанкеры, клторые обычно поставляют венесуэльскую нефть в Китай. На борту этих судов, по оценке TankerTrackers, находятся около 12 миллионов баррелей тяжёлой нефти и мазута.

Конечные пункты назначения танкеров не раскрываются. При загрузке в декабре они были ориентированы на поставки в Азию, но из-за блокады долгое время находились в венесуэльских водах. По данным источников Reuters, как минимум четырем супертанкерам власти Венесуэлы разрешили выход в "тёмном режиме" – с отключенными системами спутникового слежения.

Блокаду всех санкционных танкеров, направлявшихся в Венесуэлу, президент США Дональд Трамп ввёл в середине декабря. После захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками 3 января Трамп заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе, добавив, что США могут извлечь выгоду из венесуэльских ресурсов, а американские нефтяные компании заинтересованы в восстановлении отрасли.

На фоне этих событий в ночь на воскресенье в районе президентского дворца в Каракасе прозвучали выстрелы. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к венесуэльскому правительству, силы безопасности открыли огонь по неопознанным беспилотникам. По данным источника, ситуация находится под контролем.

Власти эвакуировали министерства и ведомства в правительственном квартале столицы. Стрельба произошла вскоре после того, как вице-президент Делси Родригес приняла присягу в качестве временного президента страны. В Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией в Венесуэле, но не имеют отношения к стрельбе в Каракасе.

Больше новостей Радио Свобода: