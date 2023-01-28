Без мяса в супе. Андрей Пивоваров – о запросе на справедливость

В тюрьме много недовольных своим положением, как не очень по делу, так и более чем справедливо. Так или иначе, тюрьма – это множество людей, загнанных в неподходящие для их пребывания там камеры и бараки, это плохая или негодная еда, это старая коммунальная инфраструктура. Да это просто скотские условия. Если перевести на "цензурный" язык обычный крик моих соседей по этому поводу, то за негодованием в адрес чиновников и руководства ФСИН и страны четко прослеживается запрос на справедливость. Даже люди, которые не привыкли анализировать, считать, интересоваться, начинают понимать, что бюджет, государственные деньги – это не то, что Владимир Путин или Михаил Мишустин из своего кармана раздают нуждающимся, а общее. И их в том числе. У них лично украденное.

На фоне всё нарастающего военного противостояния может показаться, что эта тема не так актуальна. Но, помимо антивоенной позиции, оппозиции необходима и позитивная программа, нужны контуры будущего, к которому мы стремимся и куда за собой зовем. Справедливость – это как раз то, о чем можно говорить с обществом, то, на что у общества есть запрос. Для многих, к сожалению, всё ещё не очевидно, что соблюдение прав человека, свобода слова, честные выборы позволяют держать государство в правовых рамках, контролировать чиновников и, как следствие, добиваться той самой справедливости.

Это очень старая идея – позволить людям самим распоряжаться налогами, которые они платят

В своей недавно вышедшей книжке Михаил Ходорковский пишет: "Для большинства моих единомышленников ответ на этот вопрос звучал и продолжает звучать предельно просто: убрать из власти Путина и его клику. Выглядит заманчиво, но на деле все не так просто. Мы уже убирали Сталина – и вернулись к сталинизму. Мы убирали Брежнева – и вернулись к застою. В конце концов, мы свергали самодержавие – и спустя сто лет живем при самодержавном режиме". Я согласен: дело не только и не столько в персоналиях. Пропаганда и чиновники активно навязывают нам возрождение Советского Союза, понятна тоска кремлёвских старцев по молодости и имперскому величию. И в то же время: единственное, что мог ценностно предложить своим гражданам СССР, – хотя бы иллюзию социальной справедливости. Именно с этих позиций надо, на мой взгляд, ставить вопросы и предлагать решения.

Почему все крупнейшие активы и корпорации сосредоточены в руках узкой группы олигархов, друзей президента?

Почему одни регионы из года в год прозябают в нищете, а другие получают миллиардные дотации, оседающие в карманах местных элит?

Почему, наконец, природные богатства, недра России, принадлежащие по Конституции всему народу, приносят доход только властной верхушке? А то, что попадает в бюджет, идёт не на нужды населения – социальную поддержку, развитие инфраструктуры, здравоохранения или образования, – а на силовой блок? Притом что погибать во имя защиты Родины и тех самых её природных богатств государство призывает как раз обычных граждан.

Запрос на справедливость, в первую очередь социальную, созрел в обществе. Не получится объяснить арестанту, месяц не видевшему мяса в супе, или постовому с зарплатой в 32 тысячи рублей в месяц, что это укронацисты и Госдеп переводят миллиарды Аркадию Ротенбергу и Рамзану Кадырову, а простому люду надо потерпеть или, как вариант, рискнуть жизнью в окопе и тогда, может быть, заработать.

Социальная справедливость – это прежде всего правильное распределение ресурсов. Тут в первую очередь стоило бы говорить о доходах от добычи углеводородов, нефти и газа. По аналогии со структурой расходов ФСИН, можно подсчитать, каков был доход на душу населения от этой сферы до последних катастроф. В 2021 году этот доход составил порядка 62 тысяч рублей на каждого россиянина (9 триллионов рублей, поделенные на 143,4 миллиона населения). Можно и стоило бы предоставить гражданам право самим распоряжаться, на какие именно проекты в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры пойдут эти средства. Такая возможность участия сформировала бы совсем другое отношение к происходящему в стране, привела бы к контролю за эффективностью выполнения программ и ответственности за её отсутствие.

Это очень старая идея – позволить людям самим распоряжаться налогами, которые они платят, как и сверхдоходами от недр страны, которые очевидно должны принадлежать каждому гражданину. Нет, не раздать "вертолётные деньги" всем подряд, конечно, но потратить на то, что гражданин считает важным. Образование, здравоохранение, инфраструктура – когда оплачиваешь это сам, отношение к полученному совсем другое. И никаких чиновников-"единороссов" с воздушными шариками у новых объектов.



По радио часто повторяют, что у нас богатейшая страна. Но забывают добавить: граждане России, стараниями властей, становятся всё беднее. Но каждый из этих граждан жаждет справедливости.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, осуждён за руководство нежелательной организацией. Своей вины не признаёт. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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