Космос как бывшее всё. Владимир Бекиш – к вопросу о гордости

Новые реалии жизни проявляются в том числе в твёрдом желании руководства страны показать своему народу и всему миру уникальность, самобытность, неординарность и русского человека, и "Русского мира". Одна из задач – доказать всем, что русские были, есть и будут впереди планеты всей, во всём. Но для этого требуется предъявлять человечеству твёрдые факты – а где именно мы впереди планеты всей?

Одной из привычных сфер национальной гордости является космонавтика. По широко распространённому мнению, освоение околоземного пространства – одно из бесспорных доказательств национального приоритета в мировом развитии. Того, в чём русские опередили всех. Ну как же: первый спутник, первые собаки в космосе, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт... Всё это реальные факты, которыми реально могут гордиться россияне, и с тех самых времен, когда случились эти громкие победы, российский народ воспринимает освоение космоса как одно из подтверждений его выдающихся способностей.

Чтобы оценить, в какой степени эти космические способности по-прежнему актуальны сегодня, окинем взглядом достижения Российской Федерации и других стран в уходящем, очень непростом, 2022 году. Общее количество уже состоявшихся запусков ракет-носителей в космос в 2022 году таково: США – 85, Китай – 62, Россия – 22. Индия – 5. Конечно, можно заявить, что не в количестве дело, а в уникальности и в техническом совершенстве полезной нагрузки, в важности космической миссии как таковой.

Углубимся в детали достижений запусков в космос. Американская компания Space X к концу года вывела в космос 3000 спутников Starlink. Ещё немного, и цель этой программы (11 000 спутников на орбите) будет достигнута. Человечество будет пользоваться интернетом от Strarlink – по всем континентам, устойчиво и с высоким качеством. России такой впечатляющий проект не по силам (или не по карману): на середину 2022 года на орбите было совокупно чуть больше 150 российских спутников… Ракеты-носители Space X эффективны не только с технической точки зрения. Первая ступень одной из ракет Falcon 9 уже 15 раз стартовала, а затем возвращалась на поверхность планеты для повторного использования. У России пока нет ни одной многоразовой ракеты-носителя.

В уходящем году приступил к работе в космосе новый орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб". Запущен он был по факту в декабре 2021-го, но фактически исследовать Вселенную начал в уходящем году. Результаты уже потрясающие. Телескоп создан и выведен в космос не российскими учеными и инженерами, так же как и его предшественник, космический телескоп "Хаббл".

Что же сегодня делает Россия в космосе?

Поскольку обитель человечества – планета Земля очень даже уязвима для возможных вселенских катаклизмов, нужно быть готовыми защитить ее от космических неприятностей. Таких, к примеру, как столкновение с кометой и астероидом, а не только вторжение инопланетян. Поэтому в уходящем году были осуществлены испытания космической системы отклонения и уничтожения астероидов, которые могут столкнуться с Землей. Система эта – космический аппарат планетарной защиты DART. Этот аппарат был запущен в космос, и в сентябре 2022-го решительно ударил по астероиду Диморф, с тем чтобы изменить его орбиту. Эту впечатляющую операцию осуществило американское космическое агентство НАСА с использованием уже упомянутой ракеты Falcon 9. Россия опять-таки пока не имеет и не умеет ничего подобного.

Один из смыслов развития человечества – покорение пространства и времени, изучение и освоение дальнего космоса. Это интереснейшая, хотя и сложная задача, и уходящий год показал, что человечество всё-таки движется вперед. Американский космический аппарат Juno, который достиг Юпитера, в сентябре пролетел возле одного из спутников планеты-гиганта, Европы. Упомяну здесь и Россию: за всю историю советско-российской космонавтики не было ни одного космического аппарата, достигшего Юпитера или более дальних планет, и уж тем более за пределами Солнечной системы.

Находящийся на Марсе американский марсоход "Настойчивость" (Perseverance) преодолел очередной десяток километров поверхности Красной планеты. Причем не просто прокатился: аппаратура марсохода обнаружила органические вещества и следы воды в грунте. Помогает марсоходу изучать "красную планету" первый в истории человечества дрон-марсианин. Вертолётик "Изобретательность" (Ingenuity) совершил уже 29 полетов в атмосфере Марса. Съемка с его камер позволяет прокладывать маршрут марсохода, снимки поверхности планеты с дрона передаются на Землю. На орбите Марса успешно работает космический аппарат ещё одной космической державы, но не России, а Объединенных Арабских Эмиратов.

Изучение и освоение Луны в 2022 году тоже не стояло на месте. Американский лунный зонд "Краеугольный камень" (Capstone) в ноябре вышел на орбиту Луны и приступил к работе. Зонд собирает информацию для осуществления программы лунной орбитальной станции "Лунные ворота" (Lunar Gateway). Успешно запущен в ноябре (пока в беспилотном варианте) и достиг лунной орбиты, поработал там и успешно вернулся на Землю космический корабль Orion, это часть программы освоения Луны "Артемида". В рамках этой программы в 2024 году Orion, как предполагается, совершит пилотируемый полет к Луне, а затем высадится на Луну. В составе лунного экипажа не только американские астронавты, но и… нет, не россиянин, астронавт из ОАЭ. Совсем недавно, в декабре, с помощью американской ракеты-носителя достиг орбиты Луны южно-корейский зонд Danuri. И в декабре же к Луне успешно ушел (опять же с помощью американского носителя) лунный модуль Hakuto-R.

В общий список космических успехов-2022 стоит добавить китайскую орбитальную станцию Tiangong, к которой достыкованы ещё два модуля, Wengtian и Mengtian. Можно упомянуть полёты космических туристов, осуществленные частной компанией Blue Origin, доставку американцами первых космических туристов на Международную космическую станцию с помощью многоместного корабля Crew Dragon. В начале года китайский спутник SJ-21 "подхватил" на орбите другой (не функционирующий) спутник, перетащил его на другую орбиту, снизив тем самым риск столкновения с другими космическими аппаратами. Такое проделано впервые в истории освоения космоса.

Россия отменила запланированный на 2022 год запуск лунной станции "Луна-25". Причина – не удается создать систему измерения высоты станции над поверхностью Луны в ходе посадки. Вспомню, что в своё время, в 1970-е годы, Советскому Союзу так и не удалось создать и отправить на Луну обитаемый лунный модуль. Загвоздка была в том, что не могли создать систему контроля расстояния от модуля до поверхности планеты во время прилунения.

Ну, и напоследок – о космических скрепах россиян, гордости своими традициями и успехами. Спросите сегодня на улице Москвы, кого из российских космонавтов знают россияне? Конечно, практически все назовут Юрия Гагарина. Кто-то ещё вспомнит Валентину Терешкову и Евгения Леонова. Этим именами список и ограничится. Никого больше не знают, не назовут, да и не интересуются. Уж не говоря об ответе на вопрос о том, что же сегодня делает Россия в космосе.

Владимир Бекиш – блогер



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