Без перелётов. Андрей Пивоваров – об ударе по системе

Даже из моего арестантского приёмника с "Вести FM" ежедневно сообщается об уходе из страны разных компаний, разрывах контрактов, новых санкциях. Уверен, что на этой радиоволне говорят далеко не обо всём. Нехватка уже ощущается в обычной жизни. Даже мой тюремный ларёк поднял цены, что уж говорить о воле? Это только начало, непонятно, чего ожидать, когда закончатся запасы, когда придут товары по новым ценам. Если придут.



Возможно, в череде жутких новостей на это не все обратили внимание, но один из самых жёстких ударов не только по экономике, но и по системе управления был нанесён в самые первые дни. Это запрет на поставку и обслуживание самолетов.



У меня нет сомнений, что пусть не столь разнообразные, дороже, но еда и ширпотреб у нас останутся. Возможности для этого найдут. А вот с самолётами так не получится. Неверно обсуждать это лишь в контексте отдыха. Подумаешь, не полетаем в Турцию или Египет, пропагандисты кричат "Переживём". А это ведь не про туризм. Посмотрите на карту, наша страна растянулась на 10 часовых поясов, расстояние от Владивостока до Калининграда 10 448 километров, и именно это, а не полёты в Египет, должно волновать чиновников.

Аэроэксперты оценивают запас хода нынешнего парка самолётов примерно в полгода, максимум до декабря. И неважно, национализируют авиапарк или придумают что-то ещё, но обслуживания или запчастей от производителя не будет. Те, кто разбираются в проблеме, крутят у виска, когда слышат "как-нибудь обслужим", и уже сейчас запрещают своим родным пользоваться отечественными авиакомпаниями.



Разговоры про "сделаем своё" вызывают грустную улыбку. Пилоты, да и сами чиновники признают, что ничего своего за десятилетия нефтяного изобилия в России не создано. А те наработки, что есть, требуют ещё от трёх до пяти лет до первых пробных пусков. И даже китайские товарищи не горят желанием помогать с этим.

Вы прикинули, сколько Корей может поместиться в нашей стране

Может показаться, что санкций много, так почему именно эти особенные? А вы представьте, как сможете в ноябре-декабре добраться из Москвы в Новосибирск к родителям? Как будем добираться в богатейший Ханты-Мансийск, где живут 103 тысячи человек и где нет железной дороги? До Владивостока по Транссибу ехать почти неделю, и это сейчас, а что будет, когда по этой артерии хлынет поток грузов из Китая? То, что раньше шло небом, пойдет по ж/д, куда там еще пассажиров?



Пропагандисты по моему радио рассказывают, что Беларусь, Иран и КНДР много лет под санкциями – и нормально живут. А вы прикинули, сколько Корей может поместиться в нашей стране?



Отсутствие или даже существенное снижение числа перелётов – это огромный удар по управленческой и экономической системе страны. Скорости любых процессов существенно замедлятся. Не стану затрагивать грузовые авиаперевозки, хотя крупнейшая на этом рынке компания "Волга-Днепр" заявила о фактической невозможности работать в текущих условиях. А как же доставлять продукты на Север? Впрочем, нет сомнений, что запчасти для борта №1 достанут.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в руководстве нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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