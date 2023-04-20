Без покаяния. Виталий Портников - о прошлом и будущем

На церемонии, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в присутствии президентов Польши и Израиля Анджея Дуды и Ицхака Герцога попросил прощения за преступления нацистов. Казалось бы, после коленопреклонения Вилли Брандта можно было бы закрыть страшную страницу истории, однако немецкие лидеры не забывают о своей печальной обязанности просить прощения за преступления нацистов.

Однако заслужить прощение - это вовсе не только встать на колени и сказать важные слова. Это прежде всего кардинальные изменения в самом обществе. Это понимание каждым всего того груза ответственности, который связан с преступлениями предыдущих поколений. Это готовность делать всё для того, чтобы преступное прошлое не повторилось. Это готовность помогать жертвам войн других агрессоров, не случайно в своей речи в Варшаве президент Германии говорил и о том, что война России против Украины "приносит неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть украинскому народу". И в день, когда мы чтим память героев и жертв самоубийственного восстания против куда более мощной и жестокой нацистской машины уничтожения, эти слова тоже звучат с особой тревогой.

Если ты не можешь преодолеть преступное прошлое, тебя ожидает преступное будущее

В России, президент которой ещё долго не будет замечен к компании мировых лидеров, вспоминающих героев и жертв Второй мировой, стремление очиститься от преступлений прошлого подменили лозунгом "Можем повторить!" - и повторили, устроив страшную войну против страны, с которой ещё недавно существовали в едином государственном пространстве бывшей коммунистической империи. Буквально на наших глазах произошло возвращение к тоталитаризму, причём нередко в ускоренном режиме. Нелепые речи и угрозы, изуверские законы, 25-летние приговоры несогласным. Очевидное желание подражать самым плохим практикам коммунистического режима без ширмы самой марксистско-ленинской идеологии, без красных флагов, ради одного только удержания власти. В точном соответствии с выводом: история повторяется в виде фарса, но только фарса кровавого, позорного, жуткого, с завыванием сирен воздушной тревоги, с бомбёжками и похоронками, с телевизионными кликушами и расправами над неугодными.

Почему в России после краха коммунизма не произошло переоценки прошлого? Почему возобладали реваншистские тенденции? Почему на улицах российских городов вновь стали появляться портреты и памятники Иосифа Сталина, в точном соответствии с гениальным предвидением Александра Галича? Точные ответы на эти вопросы в будущем смогут дать историки, социологи и психологи. Но пока что совершенно ясно одно - если ты не можешь преодолеть преступное прошлое, тебя ожидает не менее преступное будущее.

Виталий Портников – киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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