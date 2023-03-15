Без всякой надежды на союз. Олег Борский – о силе и слабости

После 24 февраля 2022 года характер отношений России с постсоветскими республиками, изменился. На первый взгляд, существенных сдвигов не произошло: громкого осуждения вторжения России в Украину большинством этих стран, как и поддержки действий Москвы, нет. Но всё же некоторые страны бывшего СССР удивили. Прежде всего это касается Грузии. К грузинскому обществу вопросов нет: здесь знают, что такое война с имперской Москвой, на стороне Украины воюют грузинские добровольцы. Но власти страны ведут себя отстранённо, оправдываясь тем, что они не хотят провоцировать Кремль на новую войну против Грузии.

Казалось, не так давно Грузия была в авангарде демократических преобразований на постсоветском пространстве. "Революция роз" осени 2003 года стала ярким протестом против многочисленных экономических и межэтнических проблем, унаследованных от советского прошлого. Когда президент Михаил Саакашвили провозгласил резкий поворот на Запад, в Украине ещё правил "многовекторный" Леонид Кучма. Украинская "Оранжевая революция" 2004 года выглядела как логическое продолжение "Революции роз", даже поводы для массового народного выступления оказались похожими – несогласие общества с итогами подтасованных властями выборов.

В августе 2008 года многие понимали: Москва, воспользовавшись событиями в Южной Осетии, решила отомстить Тбилиси за европейский курс Грузии. Российские танки удалось остановить благодаря вмешательству Запада. Если бы Москву так сильно волновала судьба южных осетин, то за три десятка лет "независимости" этого края Россия как минимум не допустила бы их обнищания, исхода большинства населения за Кавказский перевал. Украина тогда осознала: Москва, расправившись с Грузией, возьмётся за других "неугодных". Около двухсот украинцев воевало в августе 2008 года на стороне Тбилиси. Украина поставила в Грузию четыре ЗРК "Бук" и другие средства ПВО, пресёкшие авиационные атаки противника. Тогда в Украине не ворчали, что их хотят втянуть в войну с Россией.

Начав войну, Кремль сам, по какой-то дикой логике, ускорил центробежные процессы

Сегодня грузинские власти в ответ на просьбы из Украины протянуть руку помощи отвечают ровно наоборот: "Не надо нас втягивать в войну!" Киев попросил Тбилиси вернуть ЗРК "Бук", передать в распоряжение украинской армии американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронемашины Didgori. Но из Тбилиси ответили, что не будут оказывать Украине военную помощь. "Мы как государство никогда не подключимся к конфликту", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Подобной неблагодарности в Киеве, вероятно, не ожидали.

В то же время эксперты утверждают, что к просьбам России власти Грузии относятся более внимательно. The New York Times пишет, что Москва смогла наладить канал ввоза подсанкционных товаров через Грузию. Дипломат Валерий Чечелашвили привёл данные, согласно которым в 2022 году экспорт Грузии в страны Евразийского экономического союза увеличился на 600 милионов долларов по сравнению с позапрошлым годом, совокупная торговля Тбилиси с ЕАЭС на 300 миллионов долларов превысила объемы торговли со странами ЕС. Эксперты полагают: напрямую в РФ товары с территорию Грузии не идут, для этого используются страны ЕАЭС. Такая схема приносит большую прибыль как бюджету страны, так и отдельным грузинским чиновникам. По всей видимости, большие деньги позволяют этим людям не загружать свою совесть переживаниями о солидарности с истекающей кровью Украиной.

Власти Молдовы ведут себя по-другому. Несмотря на газовый шантаж со стороны России, кишиневское правительство в минувшем году опреджелённо заявило о своей европейской интеграции и всесторонней поддержке Украины. Кишинёв при президенте Майе Санду уже не принимает участия в работе СНГ. Оппозиция в стране пользуется социально-экономическими трудностями, устраивает массовые акции протеста, пытаясь вернуть во власть пророссийских политиков. Москва содействует этому, выставив Молдове высокие цены на газ: если в ноябре 2021 года 1000 кубометров обходились в 450 долларов, то в октябре 2022 года тот же объём стоил 1083 доллара. Годовая инфляция в стране достигла почти 30%. Санду сообщила, что располагает данными о попытках России дестабилизировать обстановку в Молдове.

Смелая позиция молдавских властей в отношении Москвы могла бы стать примером для других постсоветских стран, предпочитающих не сориться с Владимиром Путиным – именно так себя ведут страны Центральной Азии. Ни одна из них не поддержала российскую агрессию, более того, некоторые оказывают Украине политическую и гуманитарную помощь, но делают это по-тихому, чтобы не злить Кремль.

Руководству постсоветских республик и до вторжения российской армии в Украину было ясно, что Москва к ним относится как к колониям. Россия на постсоветском пространстве исповедует принцип силы. Многие это помнят ещё со времён первой чеченской войны: со слабыми оппонентами Кремль не опускается до переговоров и уступок. Но тогда у России сил хватало только на военное истязание маленькой Чечни. Окрепнув, в 2008 году Москва напала на Грузию, в 2014 году на Украину. Через восемь лет, осмелев от безнаказанности, Кремль отважился на полномасштабное вторжение.

Никто не может гарантировать, что Кремль вдруг изменит подход в отношении Грузии, Казахстана, других центральноазиатских стран. Здесь с беспокойством наблюдают за ракетными ударами Москвы по украинской территории. Поэтому постсоветские государства стали искать для себя зонтики безопасности. Молдова устремилась на Запад, центральноазиатские страны к Китаю, Азербайджан к Турции. И встречают повсюду не язык силы, а сотрудничество и помощь. Даже Китай предпочитает с такими небогатыми странами, как Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, развивать взаимовыгодные проекты, а не откусывать у них территории. Казахстану, более того, в Пекине пообещали защиту территориальной целостности, на фоне регулярных заявлений по государственным российским телеканалам о том, что "пора вернуть наши северные области".

Постсоветские республики могли надеяться на относительно безболезненный процесс отхода от имперской Москвы до февраля прошлого года. Начав войну, Кремль сам, по какой-то дикой логике, ускорил центробежные процессы, послав сигнал: разбегайтесь быстрее! Москву боятся, даже Белоруссия с ней "дружит" исключительно по расчёту, фактически оказавшись под "союзнической оккупацией". Армения отказывается второй год подряд от участия в учениях ОДКБ. Азербайджан с плохо скрываемым раздражением смотрит на российских миротворцев в Карабахе, вероятно, не собираясь в 2025 году продлевать их мандат. Туркменистан всеми силами отбивается от сотрудничества с "Газпромом". Всё это говорит о нежизнеспособности СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, поскольку эти организации Москва создавала исключительно в своих интересах. У постсоветских стран интересы уже другие, что на самом деле нормально, им трудно работать в одной организации. Однако Москва не опускается до поиска компромиссов, у Кремля только один критерий – позиция силы. Россия слабым не помогает, она их захватывает.

Олег Борский – московский журналист и блогер



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