Безбилетник на рейс SAS Сергей Очигава избежал длительного срока

Суд в Лос-Анджелесе приговорил 46-летнего россиянина Сергея Очигаву, который в ноябре прилетел без билета, визы и загранпаспорта в США из Дании, к 93 дням лишения свободы. Этот срок Очигава уже отбыл, находясь под арестом с первых чисел ноября.
Судья Джордж Ву также обязал Очигаву возместить авиакомпании SAS стоимость авиабилета на сумму более 2170 долларов. В дальнейшем Очигаву должны передать американской иммиграционной службе для решения вопроса о депортации из страны.
За безбилетный проезд Сергею Очигаве, у которого есть также израильское гражданство, грозило до пяти лет тюрьмы. Федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии потребовала, чтобы обвиняемого приговорили к шести месяцам лишения свободы. Две бесплатно предоставленные Очигаве защитницы настаивали на уже отбытом сроке. В итоге судья Джордж Ву поддержал сторону защиты.
Адвокаты характеризовали Очигаву как "достойного, доброго, ответственного и отзывчивого" человека, ссылаясь при этом на ряд засекреченных документов, в том числе письма суду от его близких, передаёт Русская служба Би-би-си. Также, по словам защитниц, Очигава недавно пережил несколько личных трагедий.
Задержание Сергея Очигавы в международном аэропорту Лос-Анджелеса вызвало вопросы относительно того, как он ухитрился пробраться на международный рейс без билета и документов.
Из обнародованных судебных документов и видеозаписей следует, что 3 ноября прошлого года Очигава прибыл на метро в Копенгагенский аэропорт и проник в зону ограниченного доступа, вплотную пристроившись сзади к одному из пассажиров. Так ему удалось пройти через турникет. Очигава также изобразил жестами, что якобы сканирует посадочный талон или паспорт.
Полиция аэропорта, однако, обнаружила, что у Очигавы просрочена шенгенская виза, забрала у него российский и израильский паспорта и приказала не покидать терминал, пока она разбирается с визой. Безбилетник тем не менее сделал две попытки сесть на самолеты, вылетающие из Копенгагена в Бангкок и Лондон. Впоследствии он смог проскользнуть на рейс "Скандинавских авиалиний" в Лос-Анджелес. Члены экипажа вспоминали, что в полете он слонялся по салону и периодически усаживался на новые места.
На допросе после задержания в Соединённых Штатах Очигава заявил, что трое суток не спал и не может сосредоточиться, а также не помнит подробностей произошедшего в последние дни.
- Издание "Осторожно, новости" писало со ссылкой на родственников, что Сергей Очигава уехал в Израиль после российского вторжения в Украину. За границей у него, как утверждается, начались проблемы со здоровьем и приступы тревожности. В публикации говорилось, что близкие надеялись на его освобождение в США и просили о содействии МИД Израиля.
Форум