Безбилетник на рейс SAS Сергей Очигава избежал длительного срока

Суд в Лос-Анджелесе приговорил 46-летнего россиянина Сергея Очигаву, который в ноябре прилетел без билета, визы и загранпаспорта в США из Дании, к 93 дням лишения свободы. Этот срок Очигава уже отбыл, находясь под арестом с первых чисел ноября.

Судья Джордж Ву также обязал Очигаву возместить авиакомпании SAS стоимость авиабилета на сумму более 2170 долларов. В дальнейшем Очигаву должны передать американской иммиграционной службе для решения вопроса о депортации из страны.

За безбилетный проезд Сергею Очигаве, у которого есть также израильское гражданство, грозило до пяти лет тюрьмы. Федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии потребовала, чтобы обвиняемого приговорили к шести месяцам лишения свободы. Две бесплатно предоставленные Очигаве защитницы настаивали на уже отбытом сроке. В итоге судья Джордж Ву поддержал сторону защиты.

Адвокаты характеризовали Очигаву как "достойного, доброго, ответственного и отзывчивого" человека, ссылаясь при этом на ряд засекреченных документов, в том числе письма суду от его близких, передаёт Русская служба Би-би-си. Также, по словам защитниц, Очигава недавно пережил несколько личных трагедий.

Задержание Сергея Очигавы в международном аэропорту Лос-Анджелеса вызвало вопросы относительно того, как он ухитрился пробраться на международный рейс без билета и документов.

Из обнародованных судебных документов и видеозаписей следует, что 3 ноября прошлого года Очигава прибыл на метро в Копенгагенский аэропорт и проник в зону ограниченного доступа, вплотную пристроившись сзади к одному из пассажиров. Так ему удалось пройти через турникет. Очигава также изобразил жестами, что якобы сканирует посадочный талон или паспорт.

Полиция аэропорта, однако, обнаружила, что у Очигавы просрочена шенгенская виза, забрала у него российский и израильский паспорта и приказала не покидать терминал, пока она разбирается с визой. Безбилетник тем не менее сделал две попытки сесть на самолеты, вылетающие из Копенгагена в Бангкок и Лондон. Впоследствии он смог проскользнуть на рейс "Скандинавских авиалиний" в Лос-Анджелес. Члены экипажа вспоминали, что в полете он слонялся по салону и периодически усаживался на новые места.

На допросе после задержания в Соединённых Штатах Очигава заявил, что трое суток не спал и не может сосредоточиться, а также не помнит подробностей произошедшего в последние дни.