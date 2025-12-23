Российское правительство создало бюджетный прогноз до 2042 года, а глава правительства Михаил Мишустин его утвердил. Все (кроме Владимира Путина) обратили внимание на то, что бюджет все 17 лет будет дефицитным, а государственный долг с нынешних 38,5 триллионов рублей вырастет до 238,5 триллионов.

Однако поражает в прогнозе другое.

В середине декабря на сайте российского правительства появился странный документ под названием "Бюджетный прогноз Российской Федерации на период до 2042 года" . Прогноз утвержден распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина, и теперь является полноценным юридически значимым документом. Первая странность прогноза в том, что даже уверенность в нерушимости курса, которым будет двигаться страна под чутким руководством известно кого, не объясняет выбор горизонта планирования. Почему именно 2042 года, а не 2040-й или (если уж хочется писать стратегию) не 50-й? Видимо это как-то связано с электоральным циклом, который в России все больше превращается в оторванную от жизни абстракцию, но правительство приучило себя мыслить "шестилетками".

Впрочем, 2042-й, так 2042-й. В конце концов для правительства, которое не может написать жизнеспособный бюджет на полгода вперед (о чем говорит необходимость дважды радикально переписывать федеральный бюджет на текущий 2025 год), – что 15 лет, что 17, что 25 – роли не играет.

На протяжении всех 17 лет бюджет будет дефицитным

Главное, на что обратили внимание комментаторы, ознакомившиеся с документом – на протяжении всех 17 лет бюджет будет дефицитным, и покрывать этот дефицит будут преимущественно за счет наращивания госдолга. В абсолютном выражении долг, если верить правительству, вырастет с нынешних 38,5 триллионов рублей до 238 с половиной, то есть ровно на 200 триллионов. Это кстати, практически единственная "круглая" цифра, которая содержится в документа, да и та получена арифметическим путем. Ничего удивительного в этом нет, кроме того, что с прогнозом, по всей видимости, забыли ознакомить Владимира Путина, который через несколько дней после появления документа, в ходе "прямой линии", на всю страну заявил, что повышение налогов – мера временная, необходимая для стабилизации бюджета. А истинная задача правительства – постепенное снижение налогового бремени. Между тем, на первой странице постановления правительства черным по белому написано: "При прогнозировании доходов федерального бюджета учитывались ключевые изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, оказывающие влияние на доходы федерального бюджета…". А дальше подробное перечисление всех налоговых рестрикций, которые вступают в силу в 2026 году.

Вторая странность в том, что чиновники Минэкономразвития, которые предоставляли цифры, лежащие в основе прогноза, проявляют поражающую воображение осведомленность. Взять, к примеру курс доллара. В 2030 году он составит 104 рубля и 90 копеек. Не больше и не меньше. В 2036-м (опять эти шестилетние интервалы) – 118 рублей и 20 копеек. В 2042-м – 133 рубля и 10 копеек. А вот цена российской нефти на мировом рынке как установится в 2030-м году на уровне 69 долларов за баррель, так и будет стоять на этом уровне, как приклеенная, следующие 12 лет. И опять таже удивительная склонность к "некрулым" цифрам: не 65, не 70, а именно 69 и ни центом больше (или меньше).

Можно смело говорить о новой волне демографического кризиса

Если говорить серьезно, то единственной адекватной частью прогноза выглядит констатация того, что по мере истощения запасов на разработанных месторождениях и переноса инвестиций на льготные месторождения, доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться. Но даже если говорить о прогнозе нефтегазовых доходов, то чиновникам, работавшим над документом, не пришло в голову хотя бы краем глаза посмотреть на принятые большинством стран стратегии перехода к низкоуглеродной экономике с нулевыми выбросами парниковых газов. Ладно, европейские планы, но даже на китайские официально принятые стратегии никто не ссылается.

Так что документ смело можно передавать в музей в качестве образца бездумно сделанной бессмысленной работы. Тем более, что ответа на вопрос, как правительство собирается реагировать на вызовы, с которыми столкнется российская экономика в 40-е годы и которые можно более или менее точно прогнозировать уже сейчас, он не отвечает. Например, учитывая количество нынешних детей, которые к 2042 году начнут вступать в трудоспособный возраст и количество людей, которые тогда же начнут выходить на пенсию, можно смело говорить о новой волне демографического кризиса. И никакие действия правительства, никакие льготы семьям с детьми, никакие выплаты беременным школьницам абсолютно ничего не изменят. Поскольку даже если завтра каждая россиянка фертильного возраста решит родить ребенка, а через год – еще одного (а там – еще и еще), все эти дети к 2042 году до трудоспособного возраста не дорастут. И эта проблема куда важнее того, сколько рублей в 2042 году будут давать за доллар.